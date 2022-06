Đà Nẵng có chuỗi lễ hội mùa hè từ ngày 11/6

Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group công bố chuỗi chương trình Lễ hội tận hưởng mùa hè, hôm 6/6 tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

Chương trình Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Danang Summer Festival 2022 sẽ diễn ra từ 11/6 - 15/8, với nhiều hoạt động quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện "Take me to the Sun" do Tập đoàn Sun Group tài trợ và tổ chức thực hiện hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho du khách ghé thăm thành phố biển.

Với ba chủ đề chính: Tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng - Enjoy Da Nang festival & music; Tận hưởng biển Đà Nẵng - Enjoy Da Nang beach; và Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng - Enjoy Da Nang delicacy, Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 sẽ tạo nên không gian hội hè tưng bừng, những show diễn nghệ thuật sôi động, vũ hội hoành tráng, đêm đại nhạc hội quy mô lớn cùng hàng loạt chương trình ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc.

Hình ảnh sự kiện họp báo công bố chuỗi chương trình Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022. Ảnh: Sun Group

Theo đó, chuỗi sự kiện "Tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng" sẽ thổi vào thành phố luồng không khí sôi động và tưng bừng với hàng loạt lễ hội như đại nhạc hội Take me to the Sun, carnival đường phố Sun Fest, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM – Take me to the Sun, các điểm âm nhạc hai bên bờ sông Hàn, vũ hội đường phố tại khu phố đêm An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An. Bên cạnh đó, du khách cũng được hòa mình vào các trò chơi tại tổ hợp vui chơi giải trí Danabeach, show diễn nghệ thuật "Trận chiến ở vương quốc mặt trăng" tại Sun World Ba Na Hills, chương trình DJ show và ca sĩ ngôi sao cùng nhiều chương trình âm nhạc đường phố, nhạc trẻ, tuồng, ảo thuật...

Các hoạt động trong chuỗi "Tận hưởng biển Đà Nẵng" sẽ bao gồm nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chuỗi sự kiện bên lề cuộc thi "Nữ hoàng yoga Việt Nam" và đặc biệt là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản với nhiều chương trình đồng hành như cuộc thi cosplay; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật; gian hàng văn hóa - ẩm thực; các hoạt động check-in bãi biển để tận hưởng không khí biển trong lành.

Chuỗi hoạt động trong chủ đề "Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng" sẽ đưa du khách vào một thế giới ẩm thực ngập tràn hương vị, qua không gian ẩm thực truyền thống và bia quốc tế tại công viên Biển Đông vào đầu tháng 7, với các gian hàng ẩm thực miền Trung cùng màn giao lưu với Á quân cuộc thi Masterchef 2015. Cùng với đó là Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022 tại Sun World Ba Na Hills với carnival, bia tươi Đức và những món ngon cùng các hoạt động thử bia, cuộc thi "Vua bia"... Ngoài ra, còn có các chương trình, tour ẩm thực hấp dẫn khám phá các đặc sản địa phương hay của Việt Nam và quốc tế, các món ăn đường phố của Đà Nẵng.

Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022. Ảnh: Sun Group

Điểm nhấn của Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Take me to the Sun - Sống như ánh mặt trời" do Tập đoàn Sun Group tài trợ và tổ chức thực hiện. Đây là chiến dịch truyền cảm hứng du lịch đến với những địa danh nơi có các dự án của Sun Group. Trong đó, hành trình đầu tiên được đơn vị này lựa chọn là Đà Nẵng - nơi khởi nghiệp của Tập đoàn.

Chuỗi sự kiện sẽ bắt đầu với Lễ hội carnival đường phố Sun Fest dự kiến diễn ra vào các tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, trong tháng 7. Năm nay, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn diễu hành của 10 xe mô hình với các chủ đề quảng bá du lịch Việt Nam và Đà Nẵng như: Thế giới đại dương, bảo tàng điêu khắc Chăm, Cầu Rồng, thác Thần Mặt trời, cổng Thời gian, trống đồng, Cầu Vàng và các điểm đến du lịch nổi tiếng trên toàn quốc. Cùng với đó là màn trình diễn ánh sáng đậm sắc màu văn hoá, nghệ thuật của hàng trăm diễn viên trong nước và quốc tế, trên cung đường từ cầu Trần Thị Lý đến Cầu Rồng.

Đại nhạc hội Take me to the Sun cũng dự kiến diễn ra trong tháng 7 với quy mô 10.000 khách và một chủ đề hội tụ 5 dòng nhạc gồm: Dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hip hop, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, cùng màn pháo hoa rực rỡ bên vòng quay Sun Wheel, hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn mùa hè nhiều cảm xúc tại thành phố sông Hàn.

Show diễn Trận chiến ở vương quốc Ánh trăng. Ảnh: Sun Group

Trong tháng 8, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế sẽ được tổ chức tại Công viên châu Á - Asia Park, mang tới du khách một không gian âm nhạc sôi động với sự tham gia của những DJ tên tuổi trong nước và quốc tế.

Cũng nằm trong chuỗi chương trình và đã được khởi động sớm từ dịp 30/4 tại Bà Nà Hills, show diễn "Trận chiến ở vương quốc mặt trăng" và Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022 vẫn đang tiếp tục tạo nên sức hút độc đáo cho Bà Nà Hills. Trong đó, show Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng có sự góp mặt của 160 nghệ sĩ, trong đó có 90 nghệ sĩ quốc tế đến từ Argentina, Cuba, Brazil, Ukraine, Columbia, Uzbekistan... cùng 70 nghệ sĩ Việt Nam là võ công chuyên nghiệp và sinh viên thể thao. Ngôn ngữ biểu diễn của show cũng là sự kết hợp hết sức độc đáo giữa võ thuật, vũ đạo và công nghệ sân khấu...

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Bà Nà. Ảnh: Sun Group

Tập đoàn Sun Group cho biết thêm, trong mùa hè 2022 và đến cuối năm 2023, rất nhiều công trình, sản phẩm mới ấn tượng sẽ được ra mắt tại Sun World Ba Na Hills. Ngay trong mùa hè này, Bà Nà Hills đã ra mắt Cổng thời gian, Thác thần Mặt trời, Lâu đài Mặt trăng... Dự kiến, từ nay đến hết năm 2022, tại Bà Nà, du khách sẽ được thưởng thức show trình diễn Núi lửa, show diễn Bông hồng vàng và show nghệ thuật Piano bay. Khoảng cuối năm 2023, công trình Hầm rượu Bà Nà dự kiến sẽ được hoàn thành, đem đến cho du khách hành trình tham quan vườn nho bên chân núi, trải nghiệm trọn vẹn quy trình tạo nên rượu vang "made in Ba Na" và thưởng thức những loại rượu nổi tiếng trên thế giới được sản xuất tại đây.

"Với Lễ hội Enjoy Danang Summer Festival 2022, mà điểm nhấn là chuỗi hoạt động nghệ thuật ‘Take me to the Sun’, cùng nhiều sản phẩm du lịch mới độc đáo, Đà Nẵng mùa hè 2022 sẽ là một bản hoà âm của sắc màu rực rỡ, vũ điệu sôi động và lễ hội tưng bừng. Qua đó làm tăng sức hút của ngành du lịch Đà Nẵng, sau hơn hai năm trầm lắng vì đại dịch Covid-19", đại diện Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Thu Hương