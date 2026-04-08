Đà Nẵng chờ tháo gỡ cho 3 dự án 'nợ' gần 1.000 sổ đỏ

Tại họp báo ngày 7/4, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết các cơ quan chức năng đang xử lý vướng mắc tại 3 dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Các dự án này gồm khu đô thị 7B mở rộng (gần 20 ha), khu đô thị Bách Đạt 1 (hơn 8 ha) và khu đô thị Hera Complex Riverside (trên 18 ha).

"Trong thời gian chờ cập nhật, hồ sơ các dự án vẫn được cơ quan quản lý lưu giữ, chưa trả lại cho nhà đầu tư", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Một trong ba dự án của Bách Đạt An đang chờ tháo gỡ để ra sổ đỏ. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo kết luận thanh tra trước đó, các dự án thuộc nhóm sử dụng đất không qua đấu thầu hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc xử lý hồ sơ phải theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành phố đã hai lần báo cáo Bộ Tài chính để cập nhật danh mục 126 dự án tại khu vực Quảng Nam cũ (nay thuộc Đà Nẵng) vào hệ thống. Nhưng việc giao đất chỉ có thể thực hiện sau khi Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng phân kỳ 1 tại 3 dự án đã hoàn thành. Tại phân kỳ 2, một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, các dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư như quy hoạch 1/500 và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án Bách Đạt 1 đã được giao đất đợt 1 (5,72 ha) nhưng chưa được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật. Hai dự án còn lại vẫn chưa được giao đất.

"Tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc phần lớn vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và năng lực của nhà đầu tư", Sở Xây dựng nhận định.

Vụ việc "nợ" 1.000 sổ đỏ tại 3 dự án của Công ty Bách Đạt An bắt nguồn từ 2017, khi doanh nghiệp này ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam để phân phối các lô đất. Sau đó, hai bên xảy ra tranh chấp và kiện ra tòa. Theo bản án của tòa, chủ đầu tư phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất. Tuy nhiên, khách hàng chưa được cấp sổ đỏ do doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hạ tầng kỹ thuật.

Tại buổi đối thoại mới đây, đại diện Công ty Bách Đạt An cho biết đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cùng các bên xử lý điểm nghẽn pháp lý. Doanh nghiệp ưu tiên các phân kỳ đã giải phóng mặt bằng để xin giao đất, sớm cấp giấy chứng nhận cho người dân. Để thúc đẩy tiến độ, UBND TP Đà Nẵng thành lập Tổ công tác chuyên trách làm việc với Bộ Tài chính, hỗ trợ nhà đầu tư.

Nguyễn Đông