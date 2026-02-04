Đà Nẵng bắn pháo hoa tầm cao tại 6 điểm trong đêm Giao thừa

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm phục vụ người dân vui xuân đón Tết.

Theo kế hoạch UBND thành phố ban hành ngày 4/2, 6 điểm bắn gồm khu vực trước UBND phường Hòa Khánh ở phía bắc; đường Bạch Đằng ven sông Hàn tại trung tâm; khu tái định cư Vành đai phía tây thuộc xã Hòa Vang; khu du lịch Cồn Bắp gần phố cổ Hội An; Quảng trường 24/3 tại khu vực Bàn Thạch, Tam Kỳ cũ; và Quảng trường Núi Thành ở phía nam thành phố.

Các điểm bắn đều bố trí tại khu vực đồng bằng, thuận lợi tập trung đông người, không đặt trận địa ở miền núi. Trong đó, Hội An và Núi Thành lần đầu tổ chức pháo hoa tầm cao. Quảng trường 24/3 là địa điểm tiếp tục được lựa chọn sau lần bắn trước đây.

Thời lượng mỗi điểm bắn 15 phút, bắt đầu từ 0h mùng 1 Tết, tức ngày 17/2/2026. Hệ thống bắn sử dụng thiết bị tự động và bán tự động, gồm pháo hoa tầm cao và giàn pháo hoa tầm thấp do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trình diễn trên sông Hàn, tại lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau khi mở rộng địa giới từ 1/7/2025, thành phố trải dài từ trung tâm ven sông Hàn đến các đô thị phía nam. Việc tăng số điểm bắn nhằm tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi pháo hoa gần nơi cư trú.

Tại khu vực trung tâm, trận địa trên đường Bạch Đằng giúp người dân các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn quan sát thuận lợi. Đây cũng là tuyến phố đi bộ, tập trung đông người dân và du khách vào dịp lễ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì tổ chức bắn pháo hoa. Lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Các địa phương chuẩn bị mặt bằng và phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân trong đêm Giao thừa.

Nguyễn Đông