Cựu tiền đạo Newcastle được cứu khỏi chung cư bị sập sau 24 tiếng

Thổ Nhĩ KỳSau khoảng một ngày bị vùi lấp vì trận động đất 7,8 độ, tiền đạo Christian Atsu được đưa ra khỏi đống đổ nát của một chung cư.

Liên đoàn bóng đá Ghana xác nhận chiều 7/2, giờ Hatay, rằng Atsu được giải cứu thành công và đang được chăm sóc tại bệnh viện ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kì. Anh đã mất tích từ sáng sớm 6/2, sau trận động đất mạnh 7,8 độ làm gần 5.000 người chết ở Thổ Nhĩ Kì và Syria.

Atsu trong trận gặp Kassimpasa trên sân New Hatay, thành phố Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kì tối 5/2. Ảnh: HFK

"Atsu được cứu sống nhưng bị thương", Phó chủ tịch CLB Hatayspor Mustafa Ozat nói trên kênh Radyo Gol. "Nhưng không may Giám đốc thể thao của chúng tôi Taner Savut vẫn đang bị kẹt dưới đống đổ nát.

Tối 6/2, ông Ozat cũng xác nhận CLB Hatayspor đã cứu được vài cầu thủ và thành viên đội bóng. Nhiều nguồn tin cho rằng Atsu được cứu vào tối hôm đó, nhưng Ozat phủ nhận. Tiền đạo 31 tuổi được cứu sống ngày 7/2, tức khoảng 24 tiếng bị kẹt dưới đống đổ nát.

Tối 5/2, Atsu sút phạt ghi bàn duy nhất ở phút 97, giúp chủ nhà Hatayspor hạ Kasimpasa 1-0 để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đồng đội chạy tới và đè lên ôm tiền đạo người Ghana. Sau trận, anh viết lên Twitter: "Chiến thắng quan trọng của đội bóng. Hạnh phúc khi có tên trên bảng tỷ số".

Sáng sớm hôm sau, trận động đất xuất hiện và khiến toà nhà đội Hatayspor đang ở bị đổ sập. Orhan Tatar, quan chức Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), cho biết tính đến 9h45 (12h45 giờ Hà Nội) ngày 7/2, số người thiệt mạng do thảm kịch động đất ở nước này đã tăng lên 3.381, và 20.426 người bị thương. Syria ghi nhận ít nhất 1.559 người thiệt mạng do động đất tại các khu vực do chính phủ và phe đối lập kiểm soát, 3.648 người bị thương.

Atsu trưởng thành từ lò đào tạo Porto, từng thuộc biên chế Chelsea giai đoạn 2013-2017. Anh từng chơi 112 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi tám bàn, chủ yếu cho Newcastle, trước khi gia nhập Hatayspor tháng 9/2022. Anh đã ghi chín bàn trong 65 trận cho đội tuyển Ghana, là trụ cột của đội tại World Cup 2014.

Hoàng An