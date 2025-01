Cựu phó tổng thống Mike Pence 'sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump'

Cựu phó tổng thống Pence được cho là có kế hoạch dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, dù mối quan hệ rạn nứt vài năm qua.

NYTimes ngày 17/1 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mike Pence có kế hoạch tham dự sự kiện theo lời mời của ủy ban quốc hội chịu trách nhiệm giám sát lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo thông lệ, các cựu tổng thống và cựu phó tổng thống được mời dự lễ nhậm chức của người đứng đầu Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ việc lễ nhậm chức của ông Trump diễn ra trong nhà thay vì ngoài trời sẽ ảnh hưởng thế nào đến công tác sắp xếp chỗ ngồi cho các cựu tổng thống và cựu phó tổng thống. Khu Rotunda bên trong Điện Capitol, nơi diễn ra lễ nhậm chức, chỉ có sức chứa khoảng 600 người.

Phát ngôn viên của cựu tổng thống Pence từ chối bình luận về thông tin trên. Đại diện của ủy ban quốc hội giám sát lễ nhậm chức cũng từ chối trả lời.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (phải) bắt tay cựu phó tướng Mike Pence tại tang lễ cựu tổng thống Jimmy Carter ở thủ đô Washington ngày 9/1. Ảnh: AFP

Ông Trump và ông Pence trở nên xa cách sau khi ông Trump, khi đó là tổng thống Mỹ, cố gây sức ép buộc phó tướng giúp mình lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đồng thời liên tục công kích cấp dưới sau khi chính trị gia này từ chối đáp ứng yêu cầu.

Ông Trump cũng bị cáo buộc kích động người ủng hộ xông vào Đồi Capitol ngày 6/1/2021 để ngăn quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử cho ứng viên Joe Biden. Ông Pence, người đóng vai trò là Chủ tịch Thượng viện, chỉ trích ông Trump hành động "liều lĩnh", "gây nguy hiểm" cho ông và gia đình.

Cựu phó tổng thống Mỹ từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, song tuyên bố rút lui cuối tháng 10/2023 do không nhận đủ ủng hộ. Ông Pence sau đó không đưa ra tuyên bố ủng hộ ông Trump như một số ứng viên khác của đảng Cộng hòa, với lý do cựu tổng thống đi ngược đường lối họ từng theo đuổi.

Hai người gần đây gặp nhau tại tang lễ cựu tổng thống Jimmy Carter ở thủ đô Washington và bắt tay nhau. Tổng thống đắc cử là người chủ động đưa tay ra trước, song hai người không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Ông Pence gật đầu với ông Trump, sau đó bắt tay bà Melania.

Ông Trump quyết định tổ chức lễ nhậm chức trong nhà do nhiệt độ tại thủ đô Washington ngày 20/1 chỉ khoảng -7 độ C. Lần gần đây nhất Mỹ tổ chức lễ nhậm chức tổng thống trong nhà là năm 1985, khi ông Ronald Reagan bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai và nhiệt độ ngoài trời thấp nhất lúc đó là -29 độ C.

Huyền Lê (Theo NYTimes, Reuters)