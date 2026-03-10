Cựu Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe: Chủ trương cấp chứng chỉ 'lụi' có từ trước

TP HCMCựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, khai chủ trương cấp chứng chỉ đào tạo lái xe cho người không học, không thi có từ người tiền nhiệm.

Chiều 10/3, phiên xét xử loạt lãnh đạo, nhân viên các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và những người liên quan bắt đầu phần xét hỏi.

HĐXX tập trung làm rõ các sai phạm tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải - một trong 5 trung tâm bị cáo buộc thực hiện hành vi sai phạm cấp 3.800 chứng chỉ đào tạo lái xe, so với tổng cộng 16.000 chứng chỉ trong toàn vụ án.

Bị cáo Hồ Văn Búp tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bị cáo Hồ Văn Búp, cựu Giám đốc trung tâm (được bổ nhiệm từ tháng 10/2021), bị cáo trạng xác định trong thời gian điều hành đã chỉ đạo nhiều sai phạm như không tổ chức học tập trung, học thực hành không đầy đủ nhưng vẫn cho học viên dự thi; thậm chí có trường hợp không dự thi vẫn ký khống sổ sách, bài thi để cấp chứng chỉ.

Chủ tọa hỏi: "Chủ trương này bắt đầu từ khi nào?"

Búp trả lời việc này đã có từ thời giám đốc tiền nhiệm. Khi ông về nhận nhiệm vụ, cấp phó là Nguyễn Văn Dương đưa ra cách làm trên và trực tiếp chỉ đạo thực hiện, còn bị cáo đồng ý cho áp dụng.

Theo lời khai của Búp, việc không tổ chức học tập trung xuất phát từ cạnh tranh giữa các trung tâm đào tạo lái xe. "Nếu làm đúng quy định thì không có học viên, không có nguồn thu", bị cáo nói.

Cơ quan tố tụng xác định dù không tổ chức đào tạo theo quy định, Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Tại tòa, Búp cũng thừa nhận chỉ đạo chi hoa hồng cho người giới thiệu học viên. Để hợp thức hóa khoản chi này, bị cáo yêu cầu sử dụng 13,3 tỷ đồng tiền xăng dầu đáng lẽ cấp cho giáo viên thực hành, đồng thời chỉ đạo cấp dưới mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu đưa vào hồ sơ tài chính.

Búp còn khai khi Cục Thuế cử đoàn thanh tra làm việc với trung tâm, ông đã đề xuất đưa tiền cho cán bộ thuế để "nhờ hỗ trợ xử lý hồ sơ". Ban đầu bị cáo cho rằng đây chỉ là "đưa tiền chưa đúng quy định".

Chủ tọa tiếp tục chất vấn: "Trong 1,5 tỷ đồng đưa cho hai cán bộ thuế, có hơn 446 triệu đồng họ chiếm hưởng thì đó là khoản gì?". Lúc này, Búp thừa nhận hành vi sai phạm.

Bị cáo cũng khai tại trung tâm có chủ trương thu thêm 500.000 đồng đối với học viên muốn "học nhanh, thi nhanh", song thực tế có hồ sơ thu tới 1,5 triệu đồng mỗi người.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Cấp dưới phủ nhận lời khai của cựu Giám đốc

Trả lời thẩm vấn sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Phó giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, cho rằng một phần lời khai của Hồ Văn Búp "không chính xác".

Theo Dương, khi Búp về nhận chức giám đốc đã tổ chức họp chi bộ để nghe báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm. Bị cáo chỉ nêu thực trạng và đề xuất phương án đào tạo, còn quyết định cuối cùng thuộc về giám đốc.

Dương khai đã đề xuất phương án cho học viên tự học lý thuyết từ xa thay vì học tập trung. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng cáo trạng không đề cập việc các bị cáo chỉ đạo tổ chức đào tạo online.

Khi HĐXX hỏi về việc học viên không tham gia đầy đủ nhưng vẫn được cho thi, thậm chí có trường hợp thi không đạt vẫn được cho qua, Dương thừa nhận tình trạng này có xảy ra. Việc dạy thực hành vẫn được tổ chức nhưng không đầy đủ theo quy định.

Bị cáo cũng thừa nhận hành vi giả mạo hồ sơ đào tạo, song cho rằng mình không phải người đưa ra chủ trương chi hoa hồng cho mỗi hồ sơ đăng ký học. Theo Dương, trung tâm có chính sách này và "mọi người đều biết", còn việc sử dụng tiền để hợp thức hóa các khoản chi không đúng quy định là do giám đốc quyết định.

Liên quan việc đưa tiền cho cán bộ thuế, Dương nói không biết ai đề xuất chủ trương này và cho rằng các vấn đề liên quan đến thuế do giám đốc Búp trực tiếp chỉ đạo. Bị cáo cũng phủ nhận việc biết số tiền 1,6 tỷ đồng được rút ra để đưa cho cán bộ thuế, đồng thời không đồng ý với lời khai của Búp rằng mình đã được thông báo việc này.

Một số nhân viên khác của trung tâm cũng thừa nhận các hành vi sai phạm như cáo trạng nêu.

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp trái phép hơn 12.000 chứng chỉ cho học viên.

Các bị cáo bị TAND TP HCM xét xử về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vụ án, ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) và Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS xác định lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc các trung tâm đào tạo khác; dự kiến kéo dài đến 20/3.

