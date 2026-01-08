Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm bị đề nghị án 20 năm tù

Hà NộiÔng Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế, bị VKS đề nghị tòa tuyên 20 năm tù với cáo buộc chủ mưu, hưởng lợi 43,9 tỷ đồng nhận hối lộ.

Sáng 8/1, sau ba ngày xét hỏi, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm.

Trong 34 người bị xét xử tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị tuyên phạt ông Phong 20 năm tù, cựu Cục trưởng Trần Việt Nga 12-13 năm tù, cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long 11-12 năm tù; các bị cáo còn lại từ án tù treo đến 9 năm tù.

Ở nhóm 21 người bị cáo buộc tội Đưa hối lộ, VKS đề nghị thấp nhất là 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất đến 5-6 năm tù.

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo đã gây tác hại về mặt chính trị, xã hội, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Nhóm bị cáo là cán bộ nhà nước đã lạm quyền để tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải chi tiền. Nhiều cá nhân cũng vì muốn được việc, xử lý hồ sơ nhanh hơn đã tự chủ động đề nghị đưa tiền.

VKS đề nghị HĐXX khi tuyên án cần nghiêm trị những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, giữ chức vụ. Những bị cáo có vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo của cấp trên cần giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

=>> Chi tiết mức án VKS đề nghị với 55 bị cáo

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị áp giải đến tòa. Ảnh: Phạm Dự

Trong ba ngày xét xử trước đó, các bị cáo không ai chối bỏ cáo buộc của VKS về hành vi đưa nhận hối lộ. Tuy nhiên, hai cựu cục trưởng Phong và Nga khai không đưa ra cơ chế. Ông Phong nói thời gian đầu áp dụng nghị định 15 thủ tục hành chính chưa gặp nhiều vướng mắc nhưng từ khoảng tháng 5 đến đầu tháng 6/2018 hồ sơ ngày càng tồn đọng, thậm chí "rất gay gắt". Bởi thế ông luôn ý thức trong việc giải quyết thủ tục hành chính để giảm áp lực cho toàn đơn vị.

Thời gian đầu "việc tiền nong" chưa có, về sau mới xuất hiện tình trạng đưa tiền vì hồ sơ được giải quyết rất nhanh. Sau khi nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp, cấp dưới lên đưa bao nhiêu tiền thì ông nhận bấy nhiêu.

Người kế nhiệm ông Phong là bà Trần Việt Nga phụ trách mảng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Bà Nga bị cơ quan công tố cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký nhưng phải "tế nhị, kín đáo".

Tại tòa, bà Nga nhiều lần khẳng định "không đưa ra cơ chế". Bà cũng không chỉ đạo xây dựng tiêu chí, maket nào để thu bao nhiêu tiền và thống nhất tỷ lệ ăn chia ra sao.

Ngược lại, cấp dưới trực tiếp khai rằng bà là người chỉ đạo về cơ chế thu tiền.

Cựu cục phó Đỗ Hữu Tuấn tại tòa. Ảnh: Linh Đan

Chồng bà Nga là ông Lê Hoàng cũng bị cáo buộc nhận hối lộ gần một tỷ đồng trong vụ án này. Trước tòa, ông Hoàng khai từ đề xuất của chuyên viên đã xin ý kiến và được Cục trưởng đồng ý cho nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp song không nêu rõ tỷ lệ ăn chia. Từ tháng 12/2022, ông chỉ đạo dừng nhận tiền từ doanh nghiệp do thấy nhiều vụ nhận hối lộ bị phanh phui.

21 bị cáo ở nhóm đưa hối lộ song chia thành hai luồng khai báo. Phần lớn khai bị làm khó khi nộp hồ sơ, sau đó phải "chi tiền cơ chế" theo gợi ý của chuyên viên. Việc chi tiền nhằm được hướng dẫn bổ sung đầy đủ hồ sơ, sớm được duyệt chứ không phải là bỏ qua lỗi vi phạm. Luồng ý kiến còn lại khai "tự chủ động chi tiền cảm ơn" để nhanh được việc.

Theo cáo trạng, lợi dụng quyền hạn, hai cục trưởng Phong, Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân doanh nghiệp. Trong đó tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng.

Riêng ông Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò là người chỉ đạo; bà Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng, cũng với vai trò là người chỉ đạo. Cựu Cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỷ đồng, cựu Cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỷ đồng.

21 bị cáo bị truy tố đã đưa hối lộ tổng cộng 77,4 tỷ đồng. Còn số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, công an đang tiếp tục làm rõ.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Phạm Dự - Thanh Lam