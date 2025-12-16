Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm bị cáo buộc chủ mưu vụ nhận hối lộ 95 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Bộ Y tế, bị cáo buộc để chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, tổng 95 tỷ đồng.

Ông Phong cùng bà Trần Việt Nga, vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Tổng vụ án có 55 bị can.

Theo kết luận, ông Phong làm Cục trưởng từ tháng 1/2015 đến 9/2024. Trong giai đoạn 2018-2024, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm. Cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng an toàn thực phẩm Bộ Y tế. Ảnh: Linh Đan

Trên cương vị là Cục trưởng An Toàn thực phẩm, tháng 9/2018, ông Phong đã chủ trì cuộc họp cấp ủy, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quận lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, hai đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau khi trao đổi với các đơn vị, ông Phong đưa ra chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Thông thường từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng một bộ hồ sơ, trung bình 7 triệu đồng một hồ sơ. Tiền thu được trái phép nhóm này sẽ ăn chia theo tỷ lệ.

Bằng cách này, từ 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận gần 95 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Riêng ông Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, trong đó 43,5 tỷ liên quan đến hồ sơ công bố và hơn 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

C01 cáo buộc, ông Phong vai trò là chủ mưu, cầm đầu phải chịu trách nhiệm hình sự đối tổng số tiền các chuyên đã nhận hối lộ là gần 95 tỷ đồng và riêng ông này phải nộp sung công quỹ Nhà nước 44 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Phong thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Ảnh: VGP/HM

Với cựu Cục trưởng Trần Việt Nga, người kế nhiệm ông Phong, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bà Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng.

Qua mánh này, bà Nga yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó phòng phụ trách lĩnh vực

Thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt đến các chuyên viên thu tiền, để đưa lại cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng một hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Theo C01, các chuyên viên đã nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng và chuyển cho cá nhân bà Nga 8 tỷ đồng. Bà Nga bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng và phải nộp sung công quỹ nhà nước 8 tỷ đồng.

Phạm Dự