Cựu cục phó an toàn thực phẩm và 13 người bị khởi tố

Nguyên Cục phó An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn và 13 người bị khởi tố với cáo buộc Nhận hối lộ.

Ngày 22/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ( C01) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Tuấn cùng Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Vũ Huy Long, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm. Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Cục phó từ tháng 12/2015.

Cùng tội Nhận hối lộ, C01 khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Yến, Phó chánh văn phòng cục; Phạm Hoàng Giang và Trần Thị Hồng Nhung, đều là chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Tuyết, Chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

HC01 đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Ông Đỗ Hữu Tuấn trong một hội thảo ở Hà Nội, tháng 3/2025. Ảnh: VCCI

Trước đó, trong tháng 7 và 8, hàng loạt cán bộ của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế đã bị C01 đã khởi tố. Với cáo buộc Nhận hối lộ có cựu Cục trưởng Trần Việt Nga; cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, cùng nhiều trưởng, phó phòng và chuyên viên.

Trong 6 người bị khởi tố về tội Đưa hối lộ có Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam; Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy. Riêng Nguyễn Quang Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco, bị điều tra tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Những người này bị khởi tố do sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan. Công ty TSL thời gian gần đây bị nhắc tên do liên quan đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Liên quan vụ làm giả thực phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2, Công ty Herbitech đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả của TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Phạm Dự