Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được gửi gắm nhà thầu tại hai dự án bệnh viện

Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại thời điểm lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2 đã được ông Mai Tiến Dũng liên hệ gửi gắm doanh nghiệp.

Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra ký ngày 27/2. Bà Tiến bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Liên quan vụ án còn có 9 bị can với nhiều tội danh khác nhau.

Theo kết luận điều tra, quá trình lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 có nhiều sai phạm. Theo quy định, thành phần của hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công phải đảm bảo đủ các bước, nhưng để đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu của Chính phủ, bị can Nguyễn Chiến Thắng (khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế) đã tham mưu đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Từ phiếu trình của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, bà Tiến đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án. Trong nội dung này không thể hiện được căn cứ phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Khi lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp dự án, nếu có người liên hệ, bà Tiến sẽ giới thiệu xuống gặp ông Thắng để trực tiếp trao đổi. Nếu đơn vị nào ngỏ ý "xin thầu", ông Thắng cũng báo cáo lại với bà Tiến để xin ý kiến.

Cơ quan điều tra xác định "có hai người trực tiếp liên hệ bà Tiến để gửi gắm doanh nghiệp" là cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khi đó đương chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bị tuyên án vắng mặt tại nhiều vụ án, đang bỏ trốn).

Với gói thầu thi công xây dựng mang ký hiệu XDBM-03 và XDVD-03, trong lúc chuẩn bị triển khai, bà Nhàn liên hệ nhờ Bộ trưởng Tiến cho AIC tham gia gói thầu xử lý nước, rác, khí thải. Bà Nhàn cũng đề xuất AIC sau này được tham gia cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án hoàn thành.

Bà Tiến đồng ý, giới thiệu gặp ông Thắng để trao đổi song dặn cấp dưới phải lưu ý vì giá của AIC có thể rất cao. Gặp gỡ, phía AIC nhờ ông Thắng tạo điều kiện và hứa sẽ cảm ơn 5% giá trị thanh toán trước thuế. Ông Thắng cũng tìm hiểu và thấy thiết bị của AIC công nghệ tốt, giá không quá cao nên báo cáo lại và được nữ Bộ trưởng đồng ý.

Kết quả, liên danh AIC và Mopha đã trúng thầu tổng gần 140 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tạm ứng hơn 70 tỷ đồng, AIC đã nhiều lần chi cho ông Thắng 1,8 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu nhà thầu 'không đủ năng lực'

Kết luận điều tra nêu, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thiết kế, thi công xây dựng mang ký hiệu XDBM-02 và XDVD-02, ông Mai Tiến Dũng giới thiệu Công ty Thành Đạt dự thầu nên bà Tiến trao đổi để ông Thắng tạo điều kiện.

Ông Thắng đồng ý nhưng khi trao đổi lại thấy Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc. Gỡ khó, ông Thắng giới thiệu Thành Đạt liên danh với Công ty cổ phần Vinaconex 25.

Được giúp đỡ, liên danh Thành Đạt - Vinaconex 25 đã trúng thầu với điểm đánh giá 976/1.000 điểm. Sau đó, liên danh này đã ký hai hợp đồng gói thầu tổng trị giá 472 tỷ đồng và đã được Ban Y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán hơn 385 tỷ đồng.

Nhận xong tiền tạm ứng, ông Trịnh Văn Thật, Tổng giám đốc Công ty Vinaconex 25, đã chi cho ông Thắng 2 tỷ đồng, kết luận điều tra nêu.

Nhiều hạng mục ở bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Giang Huy

10 chủ doanh nghiệp đưa tiền được miễn trách nhiệm hình sự

Dự án còn có các gói thầu khác do các liên danh Tổng công ty 36 - Tổng công ty 319 - Tổng công ty Thành An, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Hồng Hà Việt Nam, VNPT - CIDTT, Công ty Furtech - Công ty Xuân Hòa, Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần nội thất 190, đảm nhận. Sau khi được thanh toán, tạm ứng tiền đấu thầu, lãnh đạo của các liên danh đều chi 5% cho ông Thắng.

Với 10 chủ doanh nghiệp đưa hối lộ nêu trên, C03 cho rằng họ đã nhận thức được sai phạm. Việc thỏa thuận đưa tiền là theo đề nghị của ông Thắng. Tất cả sau đó đã chủ động làm đơn tố giác tội phạm, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra.

C03 miễn trách nhiệm hình sự cho những người này nhưng tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ để sung công quỹ nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án, bà Tiến và một số người bị cáo buộc đã có sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

