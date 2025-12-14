Cuốn sổ tay giúp xạ thủ Trịnh Thu Vinh phá hai kỷ lục SEA Games

Thái LanMỗi khi bị căng cứng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xem lại các phương pháp ghi trong một cuốn sổ đặc biệt để lấy lại sự tập trung, góp phần giành hai HC vàng 10m súng ngắn hơi nữ SEA Games 33.

Tại trường bắn Huamark sáng 14/12, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng giành HC vàng đồng đội nữ, với 1711 điểm. Sau đó, xạ thủ sinh năm 2000 duy trì phong độ để vượt qua 7 xạ thủ khác ở chung kết, bao gồm đồng đội Thùy Trang, để đứng nhất cá nhân với 242,7 điểm. Cả hai thành tích này đều phá kỷ lục SEA Games.

Đây là lần đầu Thu Vinh giành HC vàng SEA Games. Kỳ trước tại Campuchia không tổ chức bắn súng, còn ở SEA Games 31 tại Việt Nam, cô giành HC đồng cá nhân và HC bạc đồng đội 10m súng ngắn hơi. "Đây là bước ngoặt để tôi hướng tới tương lai", Thu Vinh cho hay. "Tôi đa số vào chung kết thua nhiều hơn thắng, nhưng chắc may mắn đã dồn hết vào lần này".

Trịnh Thu Vinh (giữa) giành HC vàng và Nguyễn Thùy Trang (trái) giành HC bạc 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ tại SEA Games 33, tại trường bắn Huamark ở Bangkok, Thái Lan ngày 14/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Ở phần thi đồng đội, Thu Vinh thừa nhận để cảm xúc lấn át đoạn đầu nên bắn không tốt. Sau đó, cô nhận chỉ đạo từ ban huấn luyện là tạm dừng, rồi đi ra ngoài để ổn định tâm lý trước khi trở lại.

Còn ở phần cá nhân, chiến lược của xạ thủ 25 tuổi là thực hiện tốt 10 loạt bắn tiêu chuẩn ban đầu. Sau đó, mỗi xạ thủ bắn hai viên để loại dần từng người mỗi lượt, trước khi tìm ra nhà vô địch.

"Cơ hội ở chung kết luôn chia đều cho mỗi VĐV vì không biết ai hơn ai", Thu Vinh cho hay. "Quan trọng là bám vào phương pháp của cá nhân và thầy cô dành cho mình. Cuối cùng may mắn đã đến".

Xạ thủ gốc Thanh Hóa luôn có một quyển sổ tay để ghi chép lại quá trình tập luyện mỗi ngày, và đúc kết ra những kinh nghiệm. Đến ngày thi đấu, cô ghi vào sổ các phương pháp để khi cần có thể nhìn vào và không mất kiểm soát.

"Trong quá trình bắn, VĐV rất dễ bị xao nhãng và quên mất các phương pháp", Thu Vinh cho biết. "Tôi dùng cách ghi vào sổ để luôn có thể xem lại khi quên và luôn bám sát".

Cuốn sổ tay của Trịnh Thu Vinh ở phần thi 10m súng ngắn hơi nữ SEA Games 33. Ảnh: Hiếu Lương

Về mặt tinh thần, Trịnh Thu Vinh cũng nhận được sự hỗ trợ từ HLV Trần Quốc Cường và chuyên gia Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn. Họ nói với Vinh rằng cô có khả năng và sẽ làm được. "Thầy cô khuyên tôi làm đúng và bám sát những gì đã tập luyện", Thu Vinh nói thêm.

Bà Byambajavyn hạnh phúc khi các học trò thành công, nhưng cũng mới là khởi đầu ở SEA Games 33. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị, khi Thu Vinh, Thùy Trang đã thi đấu nhiều giải quốc tế.

"Những thách thức vừa qua giúp họ trưởng thành hơn. Mục tiêu không chỉ là SEA Games, mà còn ASIAD vào năm sau và những quốc tế lớn", chuyên gia Mông Cổ cho biết. "Nếu tập trung để bình tĩnh trên bục bắn, tôi tin những gương mặt hiện tại đều có cơ hội thành công".

Trong khi đó, HLV Trần Quốc Cường không quá quan tâm vào kỷ lục. Ông cho rằng nó chỉ tô son làm thành tích đẹp hơn thôi. "Quan trọng vẫn là hoàn thành mục tiêu giành HC vàng", vị HLV này chia sẻ.

Các nữ xạ thủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, bộ ba nam Phạm Quang Huy, Nguyễn Đức Minh và Lại Công Minh giành HC bạc đồng đội, không thể bảo vệ HC vàng. Họ giành 1717 điểm, trong khi Indonesia đứng nhất với kỷ lục SEA Games 1736 điểm.

Với phần thi cá nhân, Phạm Quang Huy nhận nhiều kỳ vọng nhưng đứng cuối phần thi chung kết có 8 xạ thủ. Nguyễn Đức Minh cũng chỉ đứng thứ 7.

Ngày mai 15/12, bắn súng tiếp tục kỳ vọng vào Phạm Quang Huy, khi anh thi nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ với Trịnh Thu Vinh. Hồi tháng 2, cặp đôi đã đem về HC vàng Cup châu Á từ chính trường bắn Huamark, Thái Lan.

Hiếu Lương