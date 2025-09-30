Cuộc thi Vietnam Vibes trao 10 giải thưởng

Cuộc thi Vietnam Vibes by Vietravel trao giải cho 10 tác phẩm ở hạng mục ảnh, video, sau hơn một tháng phát động.

Chiều 30/9 tại tòa soạn báo VnExpress, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở mỗi hạng mục, bên cạnh đó, còn có hai tác phẩm được yêu thích nhất là bức ảnh, video nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Trong hơn một tháng, hàng trăm độc giả đã gửi các tác phẩm dự thi ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Hình ảnh đoàn diễu binh đi trong vòng tay nhân dân, dàn khí tài quân sự, màn trình diễn của không quân truyền cảm hứng về lòng yêu nước. Ngoài ra, nhiều tác phẩm ghi lại vẻ đẹp quê hương, cuộc sống thường nhật của con người.

Bức "Sắc chàm bên suối nguồn lịch sử" của tác giả dự thi Hoàng Thị Nhài.

Là một trong ba giám khảo, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương) nhận định những tác phẩm tham gia Vietnam Vibes by Vietravel mang đến cảm xúc tự hào. Quá trình chấm, anh cùng các giám khảo đánh giá ảnh, video ở khía cạnh cấu trúc nội dung, khả năng kết nối cảm xúc với người xem và mức độ lan tỏa trên nền tảng số.

Theo giám khảo - Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu, âm hưởng của đại lễ A80 chiếm đa số ở hạng mục ảnh và một phần trong hạng mục video bởi đây là sự kiện lớn, để lại nhiều cảm xúc cho mọi người. Song với chủ đề cuộc thi là quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, anh mong muốn được xem nhiều bức ảnh không gói gọn trong thời gian, không gian cụ thể, thể hiện đa dạng vùng miền, văn hóa. Về bức ảnh đoạt giải nhất, anh đánh giá tác phẩm nổi bật so với những bài thi khác, nhận được sự đồng thuận của hội đồng chấm.

Vietnam Vibes by Vietravel là cuộc thi ảnh, video ngắn do báo VnExpress tổ chức, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Sự kiện nhằm nhìn lại chặng đường vẻ vang của đất nước, đồng thời lan tỏa cảm xúc về tình yêu quê hương. Cùng Phó giáo sư, Tiến sĩ Lâm Minh Châu, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang, ca sĩ Hồng Nhung là giám khảo cuộc thi.

Ban tổ chức nhận bài dự thi và bình chọn trên trang chương trình từ ngày 23/7 đến 5/9, tổ chức chấm giải hôm 5/9, chọn lọc từ hơn 200 tác phẩm. Giải nhất nhận 10 triệu đồng và phiếu du lịch Vietravel có giá 10 triệu đồng. Hạng nhì sẽ được trao 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch 10 triệu đồng. Phần thưởng của giải ba là hai triệu đồng và phiếu du lịch 5 triệu đồng. Giải khuyến khích sẽ nhận được phiếu du lịch 5 triệu đồng.

Phương Linh