Cuộc thi Vietnam Vibes gia hạn gửi bài, bình chọn đến 5/9

Vietnam Vibes by Vietravel gia hạn thời gian nhận tác phẩm, bình chọn đến ngày 5/9 để tiếp nhận trọn vẹn hình ảnh không khí đại lễ của đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Trong gần một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi từ khắp ba miền, bao gồm nhiều bức ảnh, đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc, gắn với tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Càng về giai đoạn cuối, số lượng bài gửi về tăng mạnh. Nhiều tác giả bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để hoàn thiện tác phẩm, cũng như ghi lại hình ảnh trong dịp đại lễ, một cột mốc trọng đại trong năm 2025, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Theo đó, ban tổ chức gia hạn đến ngày 5/9 để đáp ứng nhu cầu thực tế từ cộng đồng sáng tác, vừa khuyến khích người dân tham gia bằng những tư liệu chân thực trong dịp lễ trọng đại. Đây cũng là cách để khắc họa đầy đủ hơn bức tranh đa sắc về đất nước và con người Việt Nam hôm nay, qua lăng kính của những người dân đang sống, làm việc tại nhiều vùng miền khác nhau và bạn bè quốc tế.

Dù mở rộng thời gian, cuộc thi vẫn giữ nguyên các tiêu chí đánh giá và cơ chế bình chọn, đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh. Những bài dự thi gửi sớm vẫn tiếp tục được bình chọn như trước, không bị ảnh hưởng bởi thời gian gia hạn. Các tác phẩm nộp thêm sau ngày 23/8, mốc cũ của cuộc thi, sẽ có cùng khung thời gian bình chọn đến hết ngày 5/9.

Độc giả gửi ảnh/video ngắn dự thi tại đây

Ban tổ chức khẳng định toàn bộ kết quả được ghi nhận dựa trên hai yếu tố: lượt bình chọn từ độc giả và đánh giá từ hội đồng chuyên môn.

Bài dự thi của tác giả Lê Đức Anh thực hiện trong sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Đức Anh

Trong những ngày đại lễ ngày 2/9, khi cả nước đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, người dân có thể ghi thêm và chia sẻ không khí đặc biệt này. Từ diễu hành, bắn pháo hoa, các chương trình nghệ thuật đến những khoảnh khắc đoàn tụ trong gia đình, tất cả đều có thể trở thành chất liệu để tạo nên những tác phẩm ý nghĩa, làm giàu thêm kho tàng hình ảnh về Việt Nam đang đổi mới và phát triển.

Các giải thưởng của Vietnam Vibes by Vietravel cũng giữ nguyên cơ cấu, trao tổng cộng 8 giải cho hai hạng mục ảnh và video, mỗi hạng mục gồm bốn giải. Trong đó:

Giải Nhất: 10 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng.

Giải Nhì: 5 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 10 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 15 triệu đồng.

Giải Ba: 2 triệu đồng tiền mặt và phiếu du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 7 triệu đồng.

Giải Khuyến khích: phiếu du lịch Vietravel trị giá 5 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng 5 triệu đồng. Đây là giải dành cho tác phẩm được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội hoặc có lượt yêu thích cao nhất trên trang chương trình.

Sau ngày 5/9, toàn bộ tác phẩm dự thi sẽ được tổng hợp, công bố danh sách vào vòng chung kết và tiến hành chấm giải. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố trong tháng 9.

Vietnam Vibes by Vietravel phát động từ ngày 23/7, đã thu hút nhiều tác phẩm, khắc họa hình ảnh đất nước đa khía cạnh, từ khoảnh khắc hoàng hôn trên nóc Bitexco với lá quốc kỳ tung bay, biểu tượng cho sự phát triển hiện đại của TP HCM đến những em bé diện áo dài truyền thống, minh chứng cho sự trường tồn của văn hóa.

Nhiều tác giả trẻ khẳng định cuộc thi là cơ hội để họ kết nối niềm tự hào dân tộc với góc nhìn sáng tạo. Người lớn tuổi cũng chọn cách lưu giữ những khoảnh khắc đời thường giản dị, chan chứa tình yêu quê hương. Sự đa dạng này đã biến Vietnam Vibes by Vietravel thành nơi hội tụ, phản chiếu nhiều lớp giá trị, từ truyền thống đến hiện đại, từ cá nhân đến cộng đồng.

Nhật Lệ