Cuộc thi Sáng kiến Khoa học mở rộng cho người Việt ở nước ngoài

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 lần đầu mở rộng đối tượng dự thi là người Việt ở nước ngoài, nhằm tìm kiếm và đưa các kết quả nghiên cứu trên thế giới vào ứng dụng tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, năm nay cuộc thi mở rộng tới các cá nhân hoặc nhóm dự thi là công dân Việt Nam, bao gồm cả những người đang học tập, làm việc tại nước ngoài, không quá 45 tuổi và thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác.

Việc này được kỳ vọng giúp kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ của cộng đồng người Việt toàn cầu với nhu cầu phát triển trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ số, môi trường và sản xuất.

"Chúng tôi mong muốn cuộc thi trở thành cầu nối để tìm kiếm, vinh danh và đưa vào ứng dụng những kết quả nghiên cứu của người Việt ở nước ngoài, từ đó đóng góp cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống tại Việt Nam", đại diện Ban tổ chức cho biết.

Nhóm bạn trẻ đang trải nghiệm một sản phẩm công nghệ tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Cuộc thi nhận bài qua hình thức online, thời gian từ ngày 09/02 đến ngày 30/03. Các tác giả, nhóm tác giả gửi bài thi có thể truy cập tại đây, điền các trường thông tin giới thiệu về dự án, các điểm mới, tính sáng tạo, tiềm năng phát triển, cam kết bản quyền...

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 do Báo VnExpress phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm nay, chương trình mang chủ đề "Gieo mầm công nghệ, gặt tương lai xanh", hướng tới các sáng kiến có khả năng ứng dụng trong thực tế và tạo tác động tích cực tới xã hội.

Năm nay cuộc thi không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu. Các sản phẩm, giải pháp dự thi có thể là đang trong giai đoạn thử nghiệm, hoặc đã được ứng dụng, đã được đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc chưa, đồng thời chấp nhận sản phẩm đã tham dự các giải thưởng khác.

Việc đánh giá ý tưởng và sản phẩm sẽ xoay quanh năm tiêu chí, gồm: tính sáng tạo, đổi mới và công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam; tính ứng dụng và khả năng triển khai; tính hiệu quả khi ứng dụng; tiềm năng phát triển; và tác động cộng đồng.

Cuộc thi được chia thành ba nhóm, cho những nhà sáng chế chuyên hoặc không chuyên, doanh nghiệp. Trong đó, nhóm thứ nhất là các nhà khoa học, nghiên cứu và sáng chế chuyên sâu, có công trình, sản phẩm hoặc sáng kiến đã và đang được triển khai; nhóm thứ hai là các tác giả không chuyên, như học sinh, sinh viên hoặc cá nhân yêu khoa học. Nhóm thứ ba là doanh nghiệp có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tạo ra sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và cộng đồng.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới gần một tỷ đồng. Trong đó hai nhóm đầu sẽ có ba giải cho mỗi nhóm, giải cao nhất trị giá 100 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp có năm giải là quyền lợi về truyền thông trên VnExpress với trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhóm đạt giải sẽ được hỗ trợ truyền thông, kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia sở hữu trí tuệ và các chương trình đồng hành nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa và thương mại hóa sản phẩm.

>>>Thông tin về cuộc thi tại đây

Lưu Quý