Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 còn một tuần nhận hồ sơ

Cổng đăng ký cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 mở đến 30/4, để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu nộp hồ trước khi bước vào vòng trong.

Cuộc thi nhận bài qua hình thức online, thời gian từ ngày 9/2 đến hết tháng 4/2026. Các tác giả, nhóm tác giả gửi bài thi có thể truy cập tại cổng đăng ký trực tuyến, điền các trường thông tin giới thiệu về dự án, các điểm mới, tính sáng tạo, tiềm năng phát triển, cam kết bản quyền...

Sau hơn hai tháng phát động, ban tổ chức cho biết đã nhận được gần 500 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đến từ các nhóm, cá nhân nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhiều dự án tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực như giáo dục, quản lý và logistics, môi trường...

Chip bán dẫn và linh kiện điện tử của doanh nghiệp, đại học Việt Nam, trưng bày tại triển lãm bán dẫn SEMIEXPO Vietnam 2025, tháng 11/2025. Ảnh: Lưu Quý

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 do Báo VnExpress tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm nay, chương trình mở rộng thành phần Ban Tổ chức, có sự tham gia của Cục Sở hữu trí tuệ cùng sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, góp phần mở rộng kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần tăng cường sức lan tỏa của cuộc thi và đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ về quy mô trong năm 2026.

Năm nay cuộc thi không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu. Các sản phẩm, giải pháp dự thi có thể là đang trong giai đoạn thử nghiệm, hoặc đã được ứng dụng, đã được đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc chưa, đồng thời chấp nhận sản phẩm đã tham dự các giải thưởng khác.

Việc đánh giá ý tưởng và sản phẩm sẽ xoay quanh năm tiêu chí, gồm: tính sáng tạo, đổi mới và công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam; tính ứng dụng và khả năng triển khai; tính hiệu quả khi ứng dụng; tiềm năng phát triển; và tác động cộng đồng.

Cuộc thi được chia thành ba nhóm, cho những nhà sáng chế chuyên hoặc không chuyên, doanh nghiệp. Trong đó, nhóm thứ nhất là các nhà khoa học, nghiên cứu và sáng chế chuyên sâu, có công trình, sản phẩm hoặc sáng kiến đã và đang được triển khai; nhóm thứ hai là các tác giả không chuyên, như học sinh, sinh viên hoặc cá nhân yêu khoa học. Nhóm thứ ba là doanh nghiệp có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tạo ra sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và cộng đồng.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới gần một tỷ đồng. Trong đó hai nhóm đầu sẽ có ba giải cho mỗi nhóm, giải cao nhất trị giá 100 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp có năm giải là quyền lợi về truyền thông trên VnExpress với trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhóm đạt giải sẽ được hỗ trợ truyền thông, kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia sở hữu trí tuệ và các chương trình đồng hành nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa và thương mại hóa sản phẩm.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 01/10/2026.

>>>Thông tin về cuộc thi tại đây