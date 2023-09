Cuộc thi dữ liệu Data for life gia hạn thời nhận bài thi

Ban tổ chức gia hạn nhận các bài thi đến hết ngày 30/9, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia tranh tài.

Trước đó, hạn cuối vòng nhận sản phẩm cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Digital Data For Life) là ngày 15/9. Tuy nhiên, theo đề nghị của nhiều cá nhân, trường đại học, cùng các đơn vị phát triển sản phẩm, ban tổ chức quyết định gia hạn nộp hồ sơ hơn hai tuần, đến hết ngày 30/9.

Digital Data for Life 2023 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và VnExpress, nhằm tìm kiếm những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số.

Hiện cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tài năng trẻ, là những cá nhân, nhóm đến từ các doanh nghiệp, tổ chức, trường học khắp nơi trên cả nước. Các ý tưởng, giải pháp đa dạng phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Đơn cử, giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chữ ký số công cộng tập trung; giao thông thông minh; bản đồ theo dõi ùn tắc giao thông Hà Nội; ứng dụng phát hiện xe mô tô, xe gắn máy đang lưu thông trên cao tốc; ứng dụng định vị cộng đồng; hệ thống điều hướng luồng xe tự động tại các khu vực giờ cao điểm, tắc đường; phát hiện hành vi lừa đảo, gian lận nhân thân; giải pháp xác thực giao dịch không chạm ứng dụng công nghệ sinh trắc học với gương mặt và giọng nói...

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06, tài nguyên dữ liệu là tài nguyên vô hạn, càng khai thác càng tạo giá trị mới nên luôn thôi thúc cơ quan này "nỗ lực tạo ra nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp".

Digital Data for Life 2023 được thực hiện với mong muốn thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến từ ngày 7/8 đến ngày 30/9 với bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

Vòng sơ khảo dự kiến kết thúc trước 20/10, còn vòng chung khảo và chung kết diễn ra trong hai ngày 23-24/11. Tại vòng chung kết, 10 đội thi tập trung tại địa điểm do ban tổ chức chỉ định và có thời gian 24 tiếng liên tục để hoàn thiện sản phẩm dự thi, cũng như chuẩn bị demo và bài trình bày sản phẩm.

