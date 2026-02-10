Cuộc đua 'săn' vé tàu xe Tết

Dù chấp nhận giá vé cao gấp 2-3 ngày thường, nhiều người ở Hà Nội, TP HCM vẫn trắng tay trong "cuộc đua" săn vé tàu, xe về quê dịp Tết Bính Ngọ.

Phương Hoài, 27 tuổi, ở Hà Nội tần ngần trước màn hình máy tính khi thấy vé giường nằm chặng Hà Nội - Nghệ An hiện giá 1,2 triệu đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Nhưng sau một phút đắn đo, trạng thái "còn chỗ" đã chuyển sang màu đỏ, báo hiệu hết vé. Cô mất cơ hội về quê đúng ngày ông Công ông Táo.

"Giờ có chấp nhận trả giá cao gấp ba cũng không mua được", Hoài nói. Cô buộc phải đặt chuyến tàu ngày 29 Tết, chưa dám nghĩ đến vé chiều ra sau Tết vì giá vẫn leo thang từng giờ.

Khách mang hành lý lên tàu ở ga Sài Gòn, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Anh

Hoàn cảnh của Hồng Hà, 32 tuổi, cũng khó khăn bởi xe khách tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh đã "khóa sổ" từ giữa tháng Chạp. Sau nhiều giờ chờ đợi tại bến xe và canh website bị sập trong vô vọng, Hà chấp nhận mua vé tàu về ga Hương Khê, cách nhà 60 km, rồi bắt tiếp xe ôm hoặc xe khách để về. "Hành trình về quê năm nay gian nan và tốn kém như một cuộc hành xác", Hà than thở.

Giống như các năm trước, áp lực giao thông các dịp lễ Tết đè nặng lên các tuyến từ hai đầu đất nước về miền Trung, nơi tập trung lượng lớn lao động di cư. Điểm khác biệt của năm nay là vé các tuyến "hot" hết rất sớm, giá cao hơn dịp Tết năm ngoái 10-50%.

Nhà xe Dũng Minh (tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh) cho biết toàn bộ vé các chuyến từ 23 đến 29 tháng Chạp đã hết ngay ngày đầu mở bán từ một tháng trước. Lượng khách liên hệ qua tổng đài và mua trực tiếp tăng gấp đôi năm ngoái.

Theo đơn vị vận tải, kỳ nghỉ kéo dài khiến nhiều người có xu hướng về quê sớm. Các dòng xe dịch vụ đưa đón tận nơi chiếm ưu thế nhờ tính tiện lợi và giá cả cạnh tranh hơn xe bến cố định, dẫn đến tình trạng khan hiếm vé từ sớm.

Ngành đường sắt dù đã huy động 55 đoàn tàu với 335.000 chỗ, mở bán vé Tết từ tháng 9/2025, nhưng đến nay các chặng đi Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội vẫn còn chỗ, riêng các tuyến về miền Trung gần như kín lịch từ sớm.

Dù ngành đường sắt bổ sung 5.500 vé cho các tuyến "nóng", tình trạng khan hiếm vẫn tiếp diễn. Giá vé Tết Bính Ngọ tăng 5-10% so với năm ngoái, mức cao nhất đạt 3,75 triệu đồng chặng Sài Gòn – Hà Nội. Đơn vị vận tải cho biết mức tăng này để bù đắp chi phí đầu tư 150 toa xe mới.

Khách mua vé ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tân cũ). Ảnh: Giang Anh

Tại các bến xe lớn ở TP HCM như Miền Đông, Miền Tây, vé đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên những ngày cao điểm (24-28 tháng Chạp) cũng trong tình trạng "cháy hàng". Nhiều nhà xe thương hiệu lớn đi Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng thông báo hết vé chỉ sau vài giờ mở bán.

Không chỉ đường bộ, vé hàng không cũng khiến nhiều người lao động "đau ví". Mai Nhật, 25 tuổi, ở TP HCM nhẩm tính cặp vé khứ hồi về Nghệ An ngốn tới 12-15 triệu đồng, hết nửa số tiền thưởng Tết. "Về quê một chuyến mất trắng một tháng lương tích cóp, chưa kể tiền quà cáp biếu xén", Nhật nói và cho biết đang cân nhắc xin nghỉ sớm 4 ngày để săn vé rẻ hơn, chấp nhận trừ phép.

Trong thế "tiến thoái lưỡng nan", gia đình anh Hải, quê Khánh Hòa, chọn phương án ở lại TP HCM. Với thu nhập hai vợ chồng khoảng 15 triệu đồng, việc chi 4-5 triệu đồng tiền vé xe là gánh nặng quá lớn.

"Thay vì về quê chịu cảnh nhồi nhét, tốn kém, tôi gửi quà biếu ông bà và dành tiền đó cho con ăn học, ra Giêng vé rẻ cả nhà sẽ về sau", anh Hải chia sẻ.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn