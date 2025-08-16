Cuộc đua của 7 mẫu đồng hồ thông minh năm 2025

Số bình chọn thứ ba của "Sản phẩm tôi yêu 2025" là cuộc đua của 7 đồng hồ thông minh bán chính hãng với giá từ 3,6 đến 12 triệu đồng.

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ ba diễn ra từ ngày 12 đến 21/8, với 7 đề cử gồm Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch8, Garmin Forerunner 970, Huawei Watch 5, Amazfit Balance 2, Xiaomi Watch S4 và Mibro GS Explorer S.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 có hai tùy chọn kích thước là 42 và 46 mm sử dụng màn hình vuông Retina LTPO3 OLED Always-on Display, độ sáng tối đa 2.000 nit, phủ kính Ion-X, đạt chuẩn chống nước IP6X. Thiết bị hỗ trợ nhiều tính năng sức khỏe như đo nhịp tim, đo oxy máu, theo dõi giấc ngủ, đếm bước chân, tính calo, quãng đường, đo mức độ stress, cảm biến nhiệt độ, phát hiện té ngã, cảnh báo nhịp tim bất thường, đo điện tâm đồ và theo dõi chu kỳ.

Watch Series 10 năm nay có hai lựa chọn vỏ là nhôm hoặc titan. Ảnh: Tuấn Hưng

Đồng hồ có GPS, nghe gọi qua Bluetooth hoặc trực tiếp với phiên bản dùng eSim, hiển thị thông báo, tùy chỉnh mặt đồng hồ, điều khiển nhạc, chụp ảnh, dự báo thời tiết, cùng nhiều chế độ luyện tập. Sản phẩm nặng 36,4 gram, kết nối qua ứng dụng Watch, giá 9,19 triệu đồng.

Samsung Galaxy Watch8

Model tiêu chuẩn Galaxy Watch8 có hai kích cỡ 40 và 44 mm, sử dụng màn hình SuperAMOLED lần lượt 1,34 và 1,47 inch, bảo vệ bằng kính sapphire. Độ dày của sản phẩm cũng giảm xuống còn 8,6 so với 9,7 mm của thế hệ trước. Thiết bị vẫn có khả năng kháng nước IP68 và 5ATM.

Samsung Galaxy Watch8. Ảnh: Huy Đức

Thiết bị hỗ trợ loạt tính năng sức khỏe như đo nhịp tim, oxy máu, huyết áp, VO2 Max, phân tích thành phần cơ thể, đo chỉ số AGEs, tải trọng mạch máu, chất chống oxy hóa, theo dõi giấc ngủ, chu kỳ, phát hiện ngưng thở khi ngủ, nhắc uống nước, cảnh báo nhịp tim bất thường, đo điện tâm đồ. Máy nặng 63,5 gram, bộ nhớ trong 64 GB, kết nối qua ứng dụng Galaxy Wearable, Samsung Health và Samsung Health Monitor. Sản phẩm có giá 12,86 triệu đồng.

Garmin Forerunner 970

Garmin Forerunner 970 có màn hình tròn AMOLED 1,4 inch, hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Viền titanium kết hợp kính sapphire chống trầy. Thiết bị hỗ trợ nhiều tính năng sức khỏe như đo nhịp tim, oxy máu, VO2 Max, chỉ số năng lượng cơ thể, HRV, cảm biến nhiệt độ, theo dõi giấc ngủ, chu kỳ, cảnh báo nhịp tim bất thường, cùng các bài tập thở, thiền và thư giãn. Các tính năng thông minh gồm nghe gọi qua Bluetooth, phát và điều khiển nhạc, hiển thị bản đồ, dự báo thời tiết, đèn pin, tìm điện thoại và tìm đồng hồ.

Mẫu máy Garmin Forerunner 970. Ảnh: Garmin

Thời lượng pin đạt tới 15 ngày ở chế độ smartwatch, giảm tần suất sạc. Sản phẩm nặng 56 gram, kết nối qua Garmin Connect, Garmin ECG và Garmin Messenger, giá 19,63 triệu đồng.

Huawei Watch 5

Huawei Watch 5 bản 46 mm Titanium sử dụng khung viền hợp kim titanium hàng không vũ trụ kết hợp kính sapphire chống trầy, tăng độ bền. Màn hình tròn LTPO 2.0 AMOLED 1,5 inch, độ sáng tối đa 3.000 nit, hiển thị rõ ngoài trời.

Đồng hồ Huawei Watch 5. Ảnh: Tuấn Hưng

Thiết bị hỗ trợ nhiều tính năng sức khỏe như đo điện tâm đồ, nhịp tim, oxy máu, HRV, nhiệt độ da, theo dõi giấc ngủ, chu kỳ và phát hiện ngưng thở khi ngủ. Các chế độ thể thao chuyên sâu đáp ứng bơi lội, lặn biển, cùng GPS, nghe gọi qua eSim hoặc Bluetooth, cài ứng dụng, điều khiển nhạc, xem bản đồ và dự báo thời tiết. Sản phẩm nặng 58 gram, kết nối qua ứng dụng Huawei Health, giá 9,81 triệu đồng.

Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình tròn AMOLED 1,5 inch, độ sáng 2.000 nit, phủ kính sapphire 2,5D, đạt chuẩn chống nước 10 ATM và hoàn thiện theo tiêu chuẩn quân đội. Thiết bị hỗ trợ hơn 170 chế độ thể thao, tích hợp GPS băng tần kép, theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, oxy máu, mức độ stress, chu kỳ, cùng các bài tập thở và thư giãn.

Đồng hồ Amazfit Balance 2. Ảnh: Amazfit

Các tính năng thông minh gồm nghe gọi qua Bluetooth, hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, chụp ảnh, xem bản đồ, dự báo thời tiết, máy tính, lịch, loa và mic tích hợp. Đồng hồ nặng 43 gram, kết nối qua ứng dụng Zepp, giá 7,49 triệu đồng.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 trang bị màn hình tròn AMOLED 1,43 inch, độ sáng tối đa 2.200 nit, phủ kính sapphire chống trầy, đạt chuẩn chống nước 5 ATM. Thiết bị chạy Xiaomi HyperOS 2, hỗ trợ các tính năng sức khỏe như đo nhịp tim, oxy máu, mức độ stress, theo dõi giấc ngủ, chu kỳ, bài tập thở, phát hiện té ngã và cảnh báo nhịp tim bất thường.

Xiaomi Watch S4. Ảnh: Huy Đức

Các tiện ích thông minh gồm nghe gọi qua Bluetooth, hiển thị thông báo, điều khiển nhạc, cài ứng dụng, dự báo thời tiết, đèn pin và màn hình Always-On. Thời lượng pin đạt tới 15 ngày, trọng lượng 44,5 gram, kết nối qua ứng dụng Mi Fitness, giá sản phẩm là 3,61 triệu đồng.

Mibro GS Explorer S