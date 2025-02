Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Vietnam GameVerse thay đổi định kiến ngành game Việt

Vietnam GameVerse kết nối các đơn vị trong nước và quốc tế, góp phần tạo sản phẩm mang bản sắc Việt, thay đổi định kiến ngành game, theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do.

Ngày 14/2, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam công bố các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2025.

Tại họp báo, Cục trưởng Lê Quang Tự Do điểm lại hành trình hai năm qua, cho biết chặng đường đầu tiên của Vietnam GameVerse cực kỳ khó khăn vì còn nhiều bỡ ngỡ, gặp phải những định kiến của xã hội về ngành game.

"Nhưng đến hôm nay, sau hai mùa, chúng ta có thể tự hào khi sự kiện đã giúp thay đổi cách nhìn, định kiến của xã hội về ngành này. Ước mơ biến Vietnam GameVerse thành sự kiện vươn tầm quốc tế đang dần trở thành hiện thực", ông chia sẻ.

Ông Lê Quang Tự Do nói về ý nghĩa GameVerse 2025 tại họp báo chiều 14/2. Ảnh: Tùng Đinh

Quy mô ngày hội mở rộng theo từng năm. Vietnam GameVerse mùa đầu chỉ có 17 đơn vị tham gia, mùa 2 đã tăng lên 52 đơn vị. Năm nay, sự kiện trở lại với chủ đề "Connecting verses", mong muốn kết nối các vũ trụ của tổ hợp công nghiệp về game, từ đó thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Trong đó 5 vũ trụ chính được ông nhấn mạnh là: phát hành; sản xuất; công nghiệp phụ trợ, store (cửa hàng) dành cho game; giải trí và đào tạo phát triển về game. Đặc biệt, Ngày hội Game Việt Nam năm nay tổ chức tại Trung tâm hội nghị triển lãm SECC, gắn với kỳ vọng về một sự kiện lớn mạnh, đa dạng và thiết thực hơn dành cho cộng đồng game Việt Nam.

Đồng tình, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC phân tích những năm gần đây, ngành game tại Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, không dừng lại ở một nghề mà đã trở thành một phần của ngành công nghiệp văn hóa. Dù vậy, Việt Nam vẫn chưa có một tựa game thực sự mang đậm dấu ấn bản sắc riêng, đủ sức ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới. GameVerse lúc này cũng mang vai trò cầu nối, giúp cộng đồng Việt Nam có cơ hội giao lưu với các nhà sản xuất quốc tế.

"GameVerse mùa 3 mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, học hỏi cho các nhà sản xuất, phát hành game trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực của Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể sản xuất ra những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam", ông Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo kỳ vọng Vietnam GameVerse mùa 3 giúp ngành công nghiệp game Việt tạo ra những sản phẩm mang bản sắc riêng. Ảnh: Tùng Đinh.

Họp báo còn có sự tham dự của Hiệp hội phát triển game Việt Nam, các cơ quan báo chí, nhà phát hành, sản xuất game... Lần đầu tiên đồng hành cùng Vietnam GameVerse, ông Nguyễn Mạnh Quyết, Chủ tịch Hiệp hội phát triển game Việt Nam đánh giá cao những giá trị mà sự kiện mang lại cho cộng đồng.

Một điểm mới của năm nay, đơn vị sẽ kết hợp tổ chức các buổi tập huấn cho các startup, nhà phát triển game trẻ về cách thức phát triển các sản phẩm game. "Chúng tôi mong muốn được đóng góp, hỗ trợ và kết nối với cộng đồng game, đưa sản phẩm của Việt Nam ra thế giới, làm rạng rỡ Việt Nam", ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyết cho biết ngày hội năm nay sẽ có thêm các buổi tập huấn. Ảnh: Tùng Đinh.

Sau hai năm tổ chức, Vietnam GameVerse 2025 có nhiều hoạt động tiếp nối và mở rộng so với mùa trước. Sự kiện bắt đầu khởi động từ tháng 2 và kết thúc bằng Ngày hội Game Việt Nam tại TP HCM vào hai ngày 24,25 tháng 5.

Vietnam Game Awards 2025 tiếp tục vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân liên quan đến lĩnh vực game, có thành tích nổi bật. Năm nay chương trình có sự tinh chỉnh và bổ sung một số giải thưởng mới như: Nhân vật game được yêu thích nhất, Game Việt được yêu thích nhất, giảm từ 22 xuống còn 21 giải. Bốn hạng mục chính được vinh danh gồm: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear.

The Golden Galaxy (Nhóm hạng mục dành cho game được phát hành tại Việt Nam): Game của năm; Game vượt thời gian; Game di động xuất sắc; Nhà phát hành game xuất sắc; Cộng đồng game được yêu thích nhất; Nhân vật game được yêu thích nhất.

The Golden Sun (Hạng mục dành cho game Việt): Game Việt của năm; Game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc; Game Việt có gameplay hay nhất; Game Việt được yêu thích nhất (hạng mục tính dựa trên điểm vote dựa trên game Việt của năm).

The Golden Star (Hạng mục dành cho Thể thao điện tử tại Việt Nam): Game Thể thao điện tử xuất sắc; Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc; Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc; Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích nhất; Giải đấu Thể thao điện tử của năm.

The Golden Gear (Hạng mục dành cho các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực game): Laptop chơi game xuất sắc; Điện thoại chơi game xuất sắc; Màn hình gaming xuất sắc; Nhà mạng được yêu thích nhất; Kênh thanh toán được yêu thích nhất; Đồ uống được game thủ yêu thích nhất.

'Vietnam GameVerse góp phần thay đổi định kiến ngành game Việt' Toàn cảnh buổi họp báo ngày 14/2. Video: Duy Phong

Cũng tại ngày hội, các đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia sẽ thảo luận về những chủ đề hấp dẫn trong ngành game hoặc chia sẻ những câu chuyện thú vị trong nghề. Các chủ đề nổi bật gồm chính sách, cơ chế quản lý nhằm tạo môi trường phát triển và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và đưa game Việt ra thế giới, đào tạo nhân lực, phát triển thể thao điện tử...

Sau sự thành công ở mùa thứ hai, hoạt động GameHub tiếp tục quay trở lại. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ là cơ hội giúp các đơn vị phát triển game quảng bá và thu hút nhà đầu tư nhằm hỗ trợ những dự án game mới nâng cao chất lượng và sớm tiếp cận với thị trường. Sự kiện sẽ dành riêng không gian để thực hiện các hoạt động kết nối doanh nghiệp và mở ra những cơ hội kết nối, hợp tác và đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái game tại Việt Nam và quốc tế.

Chuỗi hoạt động cosplay bao gồm: cuộc thi cosplay và phần diễu hành dành riêng cho cộng đồng cosplay là một trong những điểm nhấn của sự kiện lần này. Đây là cơ hội cho cộng đồng cosplayer "biến hóa" trở thành các nhân vật game yêu thích theo phong cách đa dạng và ấn tượng nhất.

Ngoài ra, sự kiện còn nhiều hoạt động giải trí như: triển lãm game và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành game; đấu trường game trực tiếp tại sự kiện... Đặc biệt, triển lãm game năm nay sẽ được mở rộng để đón các đơn vị, doanh nghiệp quốc tế cùng tham gia.

Với quy mô mở rộng cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn, hai ngày sự kiện dự kiến thu hút từ 40.000 đến 50.000 lượt người tham dự. Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2025 kỳ vọng sẽ là sự kiện về game nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực, các nhà sản xuất, phát hành và cộng đồng người yêu game trong nước và quốc tế.

Minh Ngọc