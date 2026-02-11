Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn ngày giáp Tết

Ôtô, xe máy kẹt cứng, nối dài gần 2 km trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn gần cầu vượt và công viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Lượng xe tăng cao do sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Ôtô, xe máy kẹt cứng, nối dài gần 2 km trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn gần cầu vượt và công viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Lượng xe tăng cao do sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Xe nhích từng chút một trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn cuối đường Trường Sơn. Khu vực cửa ngõ vào ga T1 và T2 luôn trong tình trạng đông nghẹt.
Lượng khách tại ga quốc tế T2 tăng mạnh khi nhiều người Việt từ nước ngoài về quê ăn Tết, trong khi ga T1 phục vụ chủ yếu các chuyến bay của Vietjet - chiếm gần 40% thị phần khách quốc tế. Ga T3 ở trục đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn ít ùn tắc hơn.
Xe nhích từng chút một trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn cuối đường Trường Sơn. Khu vực cửa ngõ vào ga T1 và T2 luôn trong tình trạng đông nghẹt.
Lượng khách tại ga quốc tế T2 tăng mạnh khi nhiều người Việt từ nước ngoài về quê ăn Tết, trong khi ga T1 phục vụ chủ yếu các chuyến bay của Vietjet - chiếm gần 40% thị phần khách quốc tế. Ga T3 ở trục đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn ít ùn tắc hơn.
Các xe nhích từng chút một trên đường Trường Sơn hướng từ sân bay về trung tâm thành phố.
Các xe nhích từng chút một trên đường Trường Sơn hướng từ sân bay về trung tâm thành phố.
Người dân chở đào Tết chen chân qua đoạn đường kẹt.
Người dân chở đào Tết chen chân qua đoạn đường kẹt.
Thanh Tùng - Giang Anh