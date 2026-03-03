Cử tri 'đặt hàng' ứng viên đại biểu Quốc hội trợ giúp pháp lý cho người dân

TP HCMĐẩy mạnh trợ giúp pháp lý thiết thực cho người dân, tháo gỡ tình trạng "sống 10 năm chưa được cấp sổ" là những vấn đề nhiều cử tri mong các ứng viên đại biểu Quốc hội thực hiện khi trúng cử.

Ngày 3/3, hàng trăm cử tri phường Trung Mỹ Tây có mặt tại trụ sở UBND phường dự hội nghị tiếp xúc người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Tổ bầu cử số 10 có 5 ứng viên đại biểu Quốc hội gồm: bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM; luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP HCM; cùng 5 ứng viên đại biểu HĐND.

Sau khi nghe chương trình hành động, nhiều cử tri nêu ý kiến về công tác trợ giúp pháp lý. Cử tri Châu Văn Viên, Nguyễn Thị Thanh Bình và một số người khác đề nghị hoạt động hỗ trợ pháp lý cần được đẩy mạnh, tránh hình thức, giúp người dân tiếp cận để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nhất là trong các vấn đề dân sinh.

Ông Châu Văn Viên đặt câu hỏi cho luật sư Hà Hải tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Nguyên

Phản hồi ý kiến cử tri, luật sư Hà Hải cho rằng đây là vấn đề nhiều người dân quan tâm trong bối cảnh nhiều luật mới được ban hành. Trong khi điều kiện, khả năng của người dân trong việc tiếp cận, hiểu và thực thi còn hạn chế.

Ông Hải cho biết, thực tiễn ông đã cùng các luật sư thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý hơn 30 năm qua và đây cũng là một trong những chức năng xã hội của luật sư phải thực hiện theo quy định của pháp luật. "Đây cũng là vấn đề tôi tâm huyết theo đuổi trong suốt thời gian hành nghề và sẽ tiếp tục cùng với các đồng nghiệp đem các hoạt động này được triển khai sâu rộng đến từng người dân, từng doanh nghiệp để hạn chế các rủi ro pháp lý", ông Hà Hải nói.

Theo ông Hải, giải pháp hiệu quả cho việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý là phải xã hội hóa hoạt động này mới đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Hiện Đoàn luật sư TP HCM có hàng trăm người làm việc thường trực tại các đơn vị trợ giúp pháp lý, riêng ở phường Trung Mỹ Tây hiện có hơn 20 luật sư luôn sẵn sàng kết nối với địa phương để thực hiện tốt việc trợ giúp pháp lý đến với bà con.

Chia sẻ về việc thu hút luật sư tham gia, ông Hải cho rằng không thể chỉ kêu gọi bằng tinh thần thiện nguyện bởi luật sư là nghề chuyên môn cao, phải duy trì vận hành văn phòng và nhân sự. Theo ông, cần thiết kế cơ chế ghi nhận, khuyến khích rõ ràng như tính giờ trợ giúp pháp lý vào tiêu chí đánh giá hành nghề, hỗ trợ chi phí phù hợp; đồng thời ứng dụng công nghệ để giảm gánh nặng tham gia. Quan trọng hơn, phải xem trợ giúp pháp lý là đầu tư vào "hạ tầng niềm tin" của xã hội, từ đó tạo môi trường pháp lý minh bạch, bền vững và thu hút luật sư tham gia như một phần tự nhiên của nghề nghiệp.

Luật sư Hà Hải trình bày chương trình hành động trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Nguyên

Trong chương trình hành động, ông Hải đề ra 5 mục tiêu, trong đó ưu tiên đẩy mạnh trợ giúp pháp lý. Ông cho biết qua quá trình hành nghề nhận thấy nhiều người dân chưa am hiểu pháp luật, thiếu nguồn lực bảo vệ quyền lợi nên việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân có ý nghĩa thiết thực.

Luật sư Hà Hải cũng cho hay, nhiều năm qua ông cùng Ủy ban Xây dựng Pháp luật - Đoàn Luật sư TP HCM tham gia góp ý gần 100 văn bản quy phạm pháp luật, từ dự thảo của Quốc hội đến Chính phủ, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, ông sẽ tiếp tục tập trung xây dựng pháp luật, bảo đảm dự thảo luật sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng người dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường giám sát thi hành, kết nối đội ngũ luật sư với cộng đồng để ghi nhận vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện chính sách. Ông cũng định hướng thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật thông qua tư vấn, phổ biến pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng học sinh, sinh viên và người lao động tại địa phương nơi ứng cử.

Cử tri nêu nguyện vọng giải quyết tình trạng nhà ở 10 năm chưa được cấp sổ

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri với các ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 9 ở phường Thạnh Mỹ Tây ngày 2/3, nhiều ý kiến cũng tập trung vào vướng mắc pháp lý, đặc biệt là tình trạng cư dân mua căn hộ nhiều năm nhưng chưa được cấp sổ hồng.

Ông Phạm Phú Hữu cho rằng hệ thống pháp luật còn phức tạp, khó tiếp cận, khiến người dân lúng túng khi thực hiện chính sách. Ông đề nghị đại biểu nếu trúng cử cần kiến nghị cơ chế giúp người dân nắm bắt quy định mới dễ hiểu hơn, đồng thời công bố rộng rãi các chương trình tư vấn pháp luật.

Bà Lê Thị Minh Thảo trình bày ý kiến với các ứng viên đại biểu Quốc hội. Ảnh: Bình Nguyên

Một cử tri khác, bà Lê Thị Minh Thảo, cư dân chung cư The Manor, phản ánh bà cũng như cả nghìn cư dân khác đã sinh sống tại đây hơn 10 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Thậm chí chưa thể thành lập ban quản trị để bảo vệ quyền lợi cư dân. Việc này còn ảnh hưởng đến vấn đề đăng ký cư trú cũng như vấn đề xin vào trường học gần nhà cho các con em.

Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Ánh cũng cho biết đang sinh sống tại chung cư Phạm Viết Chánh nhưng cũng gần chục năm chưa được cấp sổ hồng. Có nhiều trường hợp chủ cũ đã đi nước ngoài khiến việc hoàn tất thủ tục càng khó khăn, trong khi chính quyền chưa có giải pháp. Bà đề nghị nếu trúng cử, đại biểu đưa vấn đề ra nghị trường để thúc đẩy giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, các cử tri còn nêu thực trạng kẹt xe, chậm mở rộng đường, ô nhiễm môi trường, rác thải kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân. Đại diện các ứng viên ghi nhận các ý kiến và cam kết sẽ đề xuất hành động cụ thể nhằm giải quyết những kiến nghị nêu trên.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng các ứng viên đại biểu khác trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Nguyên

Là một trong các ứng viên tại đơn vị bầu cử này, luật sư Nguyễn Hải Nam - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM - cho biết đặc biệt quan tâm các vấn đề pháp lý dân sinh gắn với đời sống người dân.

Trong chương trình hành động, ông nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư trong cải cách tư pháp, xây dựng chính sách pháp luật; đồng thời cam kết vận động gần 10.000 luật sư tại TP HCM tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường phổ biến pháp luật, trợ giúp nhóm yếu thế và phối hợp giải quyết vướng mắc, khiếu kiện ngay từ cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai, góp phần tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định.

Đây là lần đầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP HCM giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo quy định, 3 trong số 5 ứng viên tại mỗi đơn vị sẽ trúng cử.

Từ năm 1999 đến nay, ông Hà Hải đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đoàn Luật sư TP HCM và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; hiện là Tiến sĩ luật, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam; từng nhận nhiều bằng khen trong lĩnh vực này.

Ông từng tham gia hỗ trợ pháp lý trong nhiều vụ án vượt qua biên giới quốc gia. Như năm 2009, luật sư Hà Hải tham gia trợ giúp pháp lý cho 119 ngư dân Việt Nam bị cảnh sát Phililipine bắt giữ; vụ Đoàn Thị Hương, người Nam Định, bị cơ quan đặc vụ Triều Tiên lôi kéo tham gia vào âm mưu sát hại Kim Jong-nam (anh của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un) tại Malaysia. Cô sau đó thoát tội Giết người và được trở về Việt Nam an toàn.

Còn ông Nguyễn Hải Nam từng học thạc sĩ Luật tại Đại học UC Berkeley (Mỹ) theo đề án đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ. Từ năm 2008 đến nay, ông nhiều lần được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM; hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Bình Nguyên