Cụ bà 116 tuổi và nhiều cử tri trăm tuổi tham gia bầu cử

Sáng 15/3, nhiều cử tri trên 100 tuổi trên cả nước được tổ bầu cử hỗ trợ đến điểm bỏ phiếu hoặc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để thực hiện quyền bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà những cử tri già yếu không thể đến điểm bỏ phiếu, trong đó có cụ Đặng Thị Lãm, 116 tuổi, trú thôn Thạch Bồ. Dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ Lãm tự tay bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Ngô Văn Nhân, Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 16, địa phương đã lập danh sách từ trước đối với các cử tri cao tuổi, đau ốm không thể đi lại. Trong ngày bầu cử, các tổ công tác mang hòm phiếu phụ đến từng nhà để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Đặng Thị Lãm, sinh năm 1910, tự tay bỏ lá phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Vinh Đệ

Cũng tại TP Đà Nẵng, cụ Hồ Thị Lúi, 106 tuổi, người Ca Dong, chống gậy đến điểm bầu cử ở bản Ayun, xã Nam Trà My để bỏ phiếu. Tại đây, cán bộ bầu cử hướng dẫn từng bước để cụ trực tiếp thực hiện quyền của mình.

Tại nhiều địa phương khác, các cử tri trăm tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Hà Nội thống kê khoảng 40 cử tri trên 100 tuổi đăng ký bỏ phiếu trong ngày 15/3, trong đó người cao tuổi nhất sinh năm 1916, hiện 110 tuổi, ở xã Ba Vì.

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử bố trí bàn riêng và lực lượng hỗ trợ để các cụ hoàn thành thủ tục nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện để cử tri cao tuổi tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Nhiều cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu tại Hà Nội. Ảnh: Võ Hải

Ở Quảng Trị, cụ Dương Thị Sáo 109 tuổi được người thân dìu đến điểm bầu cử từ sớm và trực tiếp bỏ phiếu. Tại Điện Biên, cụ Trá Thị Dềnh 107 tuổi, người dân tộc H’Mông, được con cháu đưa đến điểm bầu cử ngay sau lễ khai mạc. Ở Nghệ An, một cặp vợ chồng 100 và 98 tuổi cùng đến khu vực bỏ phiếu ở xã Quang Đồng, ký tên vào danh sách cử tri rồi lần lượt bỏ phiếu.

Tại TP Hải Phòng, cụ Lê Thị Nhật 102 tuổi ở phường Hồng An tự đi bộ đến khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi ở TP HCM cũng đến điểm bỏ phiếu và cho biết muốn trực tiếp tham gia ngày bầu cử để lựa chọn người đại diện cho cử tri.

Cử tri cao tuổi Phạm Thị Xén (Hải Phòng) bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Lê Tân

Đối với những cử tri không thể đến điểm bầu cử vì lý do sức khỏe, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Tại Hải Phòng, cử tri Phạm Thị Xén 100 tuổi, thuộc khu vực bỏ phiếu số 23 phường An Biên, được phục vụ bỏ phiếu tại nhà.

Việc bố trí hòm phiếu phụ tại nhà, bệnh viện hoặc nơi cư trú của cử tri già yếu, đi lại khó khăn được các địa phương triển khai nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử trong ngày bầu cử.

Nguyễn Đông