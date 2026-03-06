Mở cổng đăng ký Cosplay Contest 2026

Cuộc thi Cosplay Contest 2026 nhận hồ sơ từ ngày 6/3, tạo sân chơi cho các cosplayer hóa thân thành nhân vật truyện tranh, anime hoặc game yêu thích.

Nằm trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026, Cosplay Contest là hoạt động cộng đồng dành cho các cá nhân hoặc nhóm tối đa 8 thành viên trên toàn quốc. Ở bảng cá nhân, mỗi tiết mục có một thí sinh biểu diễn chính và tối đa hai người hỗ trợ hậu cần. Bảng tập thể dành cho các nhóm từ hai đến tám người. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một bài dự thi trong suốt chương trình.

Vòng đăng ký kéo dài ba tuần, từ ngày 6 đến 20/3. Người tham gia đăng ký trên website chương trình và gửi bài dự thi gồm một bộ ảnh tối đa 10 hình, thể hiện nhân vật cosplay cùng phần mô tả ý tưởng ngắn. Với bài dự thi nhóm, cần có một người đại diện đăng ký và cung cấp đầy đủ thông tin các thành viên tham gia.

Các cosplayer trình diễn tại sân khấu Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Các bài dự thi hợp lệ sẽ bước vào vòng đánh giá từ ngày 25/3 đến 16/4. Điểm số vòng này được tính dựa trên lượt bình chọn của độc giả trên website cùng lượt chia sẻ và bình luận trên fanpage chính thức.

Từ kết quả này, Top 5 bài dự thi của mỗi bảng sẽ góp mặt tại vòng chung kết. Cụ thể, hai bài có số lượt bình chọn cao nhất và ba bài đạt điểm đánh giá cao nhất sẽ được đi tiếp. Điểm đánh giá được tính theo tỷ lệ 70% điểm của ban giám khảo và 30% điểm bình chọn của độc giả.

Vòng chung kết Cosplay Contest diễn ra ngày 9/5 tại TP HCM. Các tiết mục sẽ được ban giám khảo chấm điểm để chọn ra top 3 phần thi xuất sắc nhất mỗi bảng.

Ở hạng mục cá nhân, thí sinh đạt giải nhất sẽ nhận 10 triệu đồng tiền mặt. Giải nhì nhận 7 triệu đồng, trong khi giải ba nhận 5 triệu đồng. Ở hạng mục tập thể, giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng. Tất cả các giải đều kèm theo quà tặng từ đơn vị đồng hành.

Đội Bara Rocket đăng quang giải thưởng Cosplay Contest 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Cosplay cũng là một phần không thể thiếu trong Ngày hội Game Việt Nam. Tổ chức từ năm 2023, sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên của các nhà phát hành, nhà phát triển, nhà đầu tư cùng cộng đồng yêu game trên cả nước.

Chuỗi hoạt động năm nay mang chủ đề "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn), thể hiện khát vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và từng bước quảng bá các sản phẩm "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp thực hiện.

Hải Long