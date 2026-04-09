Cosplay Contest 2026 mở cổng bình chọn chung kết

Vòng bình chọn cuộc thi hóa trang Cosplay Contest 2026 bắt đầu hôm nay (9/4), quy tụ 49 bài thi nhằm tìm ra 10 ứng viên tiêu biểu vào chung kết.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký, các đại diện xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng Bình chọn kéo dài đến ngày 23/4. Tại vòng này, mỗi độc giả có quyền bỏ phiếu cho nhiều bài thi khác nhau, nhưng mỗi bài dự thi chỉ được tính một lượt vote từ một tài khoản.

Sau ngày 28/4, 5 bài dự thi có điểm số cao nhất mỗi bảng sẽ được chọn vào vòng Chung kết. Trong đó có một bài dự thi được độc giả yêu thích nhất và 9 bài đạt điểm cao nhất (gồm 70% điểm của hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn của độc giả).

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là ban tổ chức chia các thí sinh thành 2 bảng đấu cá nhân và tập thể. Bảng Cá nhân dành cho một thí sinh biểu diễn chính. Thí sinh có thể có tối đa hai nhân sự hỗ trợ hậu cần trên sân khấu. Tuy nhiên, nhân sự hỗ trợ chỉ được tham gia vào việc di chuyển đạo cụ, không tham gia trình diễn. Bảng Tập thể dành cho nhóm từ hai đến 8 thành viên chính thức trên sân khấu.

Mỗi thí sinh chỉ được tham gia một bài dự thi trong toàn bộ cuộc thi.

Một nhóm thí sinh trình diễn tại chung kết Cosplay Contest 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Top 5 mỗi bảng sẽ bước lên sân khấu Wonderland thuộc khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2026 (Vietnam GameVerse 2026) để tranh tài trực tiếp. Các đội thi có thể tự do sáng tạo hình thức trình diễn như ca hát, nhảy múa, diễn kịch... miễn là bám sát hình tượng nhân vật cosplay. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp để chọn ra các giải Nhất, Nhì và Ba.

Cơ cấu giải thưởng năm nay được chia đều cho hai bảng đấu. Ở bảng Cá nhân, nhà vô địch nhận 10 triệu đồng tiền mặt, Á quân 7 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Với bảng Tập thể, đội vô địch sẽ được trao 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Các thí sinh - đội thi còn lại trong top 10 đều nhận một triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao thêm nhiều phần quà công nghệ giá trị từ các nhà tài trợ.

Sân khấu chung kết Cosplay Contest 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài Cosplay Contest, Vietnam GameVerse 2026 còn gồm nhiều hoạt động như đối thoại với các chuyên gia đầu ngành tại diễn đàn, tham quan gian hàng Wonderland, chung kết Vietnam Game Awards.

Năm nay, ban tổ chức cũng bổ sung các giải đấu Esports chuyên nghiệp như Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026, đồng thời mở rộng quy mô khu vực doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Do Local - Go Global", dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham dự. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thái Anh