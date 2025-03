Corsair K70 Pro TKL - bàn phím game tốc độ cao giá bốn triệu đồng

Điểm nhấn của bàn phím Corsair là hệ thống switch từ tính MGX Hyperdrive với công nghệ Hall Effect sử dụng cảm biến nam châm để ghi nhận thao tác phím nhanh hơn so với switch cơ truyền thống. Tần số quét trên switch đạt 8.000 Hz, là một trong những phím cơ có tần số quét cao nhất hiện nay bên cạnh các mẫu cao cấp như Lemokey L5 HE 8K, NuPhy Halo65 HE RGB Hotswap 8K hay Wooting 80HE Rapid Trigger. Kết hợp công nghệ Axion Hyper-Processing, bàn phím đạt tốc độ phản hồi nhanh, giảm độ trễ xuống mức tối thiểu, mang lại lợi thế trong tình huống game đòi hỏi tốc độ, phù hợp cho game thủ chuyên nghiệp hoặc trải nghiệm các game thao tác nhanh như CS:GO hay Valorant.