Corsair K65 Plus - bàn phím cơ cho game thủ giá 4 triệu đồng

Các phím của K65 Plus sử dụng chất liệu nhựa PBT in nhiệt và có điểm nhấn nút Esc được phủ lớp mạ bạc. So với nhựa ABS trên hầu bàn phím chơi game phổ thông, PBT đặc hơn, bền và hạn chế bóng hay bám bẩn sau quá trình sử dụng dài. Các phím lớn như phím cách, Enter đều có độ ổn định chắc chắn để giảm rung lắc cũng như tiếng kêu lạch cạch khi sử dụng. Riêng phím cách thêm lớp phủ bên dưới để đảm bảo âm thanh phát ra đồng nhất với các phím còn lại.

Tuy nhiên, nhược điểm của K65 Plus là khung xung quanh vẫn bằng nhựa, trong khi ở tầm giá này Cidoo V87 Pro có khung nhôm chắc chắn, đầm tay. Bên trong K65 Plus vẫn có thêm tấm thép để tăng độ cứng cũng như trọng lượng của sản phẩm.