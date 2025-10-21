Công trình vệ sinh mới thay đổi diện mạo nhiều trường ở Quảng Trị

Dự án Vệ sinh học đường do quỹ Hy vọng triển khai tại Quảng Trị với nguồn tài trợ của Opella Việt Nam, nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina, có tổng kinh phí hơn 4,95 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị tài trợ chung tay 4,2 tỷ đồng, còn lại do địa phương đối ứng.

Ước tính, 7.500 học sinh, giáo viên được thụ hưởng từ công trình vệ sinh, nhà tắm. Bên cạnh xây dựng các công trình theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án còn thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản vệ sinh chung; hướng dẫn thực hành vệ sinh học đường thông qua các bộ tài liệu dành cho học sinh, giáo viên; tổ chức Ngày hội vệ sinh học đường.