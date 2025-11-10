Công suất phát điện của tập đoàn Ukraine 'về 0' giữa bão tập kích

Ukraine buộc phải cắt điện trên diện rộng, sau khi công suất phát điện của Centerenergo giảm về 0 do các đợt tấn công dồn dập của Nga.

Ukrenergo, công ty điều hành hệ thống truyền tải điện nhà nước Ukraine, ngày 9/11 thông báo cắt điện 8-16 tiếng tại đa số khu vực, sau khi lưới điện nước này hứng chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Công tác sửa chữa đang thực hiện và Ukrenergo phải điều chỉnh tải tiêu thụ để giữ lưới điện không sập.

Trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 9/11, Nga tấn công nhà máy nhiệt điện chạy bằng nhiên liệu sinh khối lớn đầu tiên tại Ukraine. Trước đó một ngày, Nga tiến hành cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào hai nhà máy nhiệt điện của công ty điện lực nhà nước Centerenergo.

Centerenergo cho hay các đợt tấn công của Nga làm gián đoạn nguồn cung điện, nhiệt và nước ở một số thành phố; thêm rằng công suất phát điện "đã giảm xuống mức 0".

Người phụ nữ chiếu đèn pin soi đường trên vỉa hè Kiev tối 9/11, sau khi nhiều khu vực ở Ukraine bị cắt điện do các đợt tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Ảnh: AFP

Theo giới chức Ukraine, Moskva đã dùng hàng trăm UAV, tên lửa tấn công vào cơ sở năng lượng Ukraine trong hai ngày 7-8/11, khiến ít nhất 7 người chết.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tối 8/11 cho biết tình hình đã phần nào ổn định, nhưng các khu vực như Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Poltava, Chernihiv và Sumy vẫn có thể tiếp tục lâm vào tình trạng cắt điện thường xuyên.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc UAV Nga nhắm mục tiêu vào hai trạm biến áp nhà máy điện hạt nhân ở miền tây Ukraine. Ông cho biết các trạm biến áp này cung cấp điện cho hai nhà máy hạt nhân Khmelnytskyi và Rivne, cách Lutsk khoảng 120 km và 95 km.

"Nga đang cố tình gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân ở châu Âu. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Thống đốc IAEA mở cuộc họp khẩn để ứng phó với những rủi ro không thể chấp nhận này", ông viết trên Telegram tối 8/11, đề cập đến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Sybiha cũng kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ, những khách hàng lớn mua dầu của Nga, gây áp lực buộc Moskva chấm dứt tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo công ty năng lượng Ukraine Naftogaz, vụ tấn công cuối tuần qua là đợt tập kích lớn thứ 9 vào cơ sở hạ tầng khí đốt Ukraine kể từ đầu tháng 10. Đại học Kinh tế Kiev ước tính các đợt tấn công làm giảm một nửa sản lượng khí đốt tự nhiên của Ukraine.

Oleksandr Kharchenko, chuyên gia năng lượng hàng đầu của Ukraine, cảnh báo nếu hai nhà máy điện và sưởi ấm của Kiev ngừng hoạt động trong hơn ba ngày khi nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10°C, thủ đô sẽ đối mặt với "thảm họa".

Ngược lại, Ukraine gần đây cũng tăng cường tấn công vào kho dầu, nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga, nhằm cắt đứt nguồn cung xuất khẩu năng lượng quan trọng của Moskva.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters)