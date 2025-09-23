Công nghệ lọc nước kép giúp New eSpring đạt giải 'Sản phẩm tôi yêu'

Máy lọc nước New eSpring của Amway ứng dụng công nghệ lọc kết hợp bộ Carbon e3 và đèn UV-C LED, giúp sản phẩm vượt nhiều ứng viên tại "Sản phẩm tôi yêu 2025" số thứ 4.

Máy lọc nước New eSpring của Amway giành chiến thắng tại "Sản phẩm tôi yêu 2025" (thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025), hạng mục Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng. Ban tổ chức cho biết, các sản phẩm tham gia năm nay đều sở hữu thiết kế gọn, công nghệ hiện đại, song New eSpring tạo khác biệt nhờ cơ chế kết hợp hai công nghệ lọc là bộ lọc eSpring Carbon e3 và công nghệ diệt khuẩn bằng ánh sáng UV-C LED. Điều này giúp máy có khả năng "tinh lọc" khi dòng nước được làm sạch đến hai lần khi đi qua máy.

Máy lọc nước New eSpring. Ảnh: Amway

Theo Amway, bộ lọc Carbon e3 gồm ba màng lọc giúp giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm. Màng lọc sơ cấp giúp loại bỏ các cặn bẩn có kích thước lớn như cát, sạn bùn. Kế đến là màng lọc bảo vệ giữ lại các hạt nhỏ hơn như vi nhựa, amiăng.

Lớp trong cùng là màng lọc Carbon, sử dụng than hoạt tính dạng khối để hấp phụ các chất gây ô nhiễm, các hạt có kích thước nhỏ đến 0,2 micromet (nhỏ hơn 300 -500 kích thước trung bình sợi tóc người), đồng thời giảm thiểu các hóa chất khó phân hủy (hay còn gọi là hóa chất vĩnh cửu) như PFOA và PFOS. Nước khi đi qua bộ lọc Carbon e3 đã sạch, nhưng vẫn tiếp tục đi đến khu vực lọc số 2 (khu vực đèn UV-C LED), để được lọc sạch hơn.

Mô tả lõi lọc bên trong máy New eSpring. Ảnh: Amway

Công nghệ UV-C LED là trụ cột thứ hai của quá trình xử lý. Khi nước đi qua buồng chiếu, tia UV-C giảm thiểu hiệu quả tới 99,9999% vi khuẩn, 99,99% virus và 99,9% bào nang, theo xác nhận từ Tổ quốc Quốc tế NSF. Phương pháp làm sạch nước bằng ánh sáng là cách thức an toàn và thân thiện với sức khỏe người dùng.

Máy lọc có thiết kế nhỏ gọn, dễ tháo lắp. Ảnh: Amway

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa lọc vật lý và tia cực tím (UV-C) là xu hướng trong ngành xử lý nước, giúp nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe. New eSpring đi theo hướng này, đồng thời tối ưu trải nghiệm nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng dễ dàng. Đây cũng là những yếu tố khiến sản phẩm nhận được nhiều bình chọn tại "Sản phẩm tôi yêu 2025".

Đại diện Amway cho biết, giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ lọc, nhằm mang đến nhiều sản phẩm thân thiện và an toàn hơn cho người dùng Việt. "Chúng tôi cam kết theo đuổi những giải pháp bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống, giúp mỗi người có thể sống lâu và sống khỏe mạnh bắt nguồn từ nguồn nước sử dụng mỗi ngày", vị này nói thêm.

Chương trình "Sản phẩm tôi yêu" do VnExpress tổ chức hàng năm, tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả và trải nghiệm sử dụng.

Số thứ 4 có chủ đề Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, diễn ra từ ngày 9 đến 18/9. Danh sách đề cử gồm Amway New eSpring, Kangaroo KG400HD, Korihome WPK-965, Hòa Phát HPA885, Mutosi MP-P89K, Karofi KAE-S695 và Sunhouse UltraX SHA76688SH. Các model này có điểm chung là ứng dụng công nghệ lọc hiện đại, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Thái Anh