Công nghệ lọc khí Streamer của Daikin có ưu điểm gì?

Công nghệ lọc không khí Streamer của điều hòa Daikin giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và mùi hôi, cải thiện chất lượng không khí.

Theo đại diện Daikin, chất lượng không khí trong căn phòng ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Họ muốn có môi trường trong lành tại nhà, trong bối cảnh thời tiết thất thường, biến đổi khí hậu do quá trình đô thị hóa nhanh và ô nhiễm không khí gia tăng, nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp như cúm, Covid-19... phát triển.

Tuy nhiên, không khí trong nhà có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như độ ẩm, bụi, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây ô nhiễm và dị ứng khác. Trẻ nhỏ và người cao tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần thiết bị lọc không khí giúp bảo vệ sức khỏe gia đình.

Các thành viên trong gia đình sinh hoạt trong môi trường không khí sạch. Ảnh minh họa: Vecteezy

Nắm bắt tâm lý trên, thị trường hiện nay cung cấp nhiều lựa chọn thiết bị lọc khí, từ máy lọc chuyên dụng đến điều hòa tích hợp chức năng lọc. Các công nghệ phổ biến bao gồm Ionizer, Nanoe, Plasma... với cơ chế hoạt động khác nhau nhằm loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và mùi hôi.

Trong số các công nghệ hiện hành, Streamer của Daikin nổi bật nhờ cung cấp khả năng lọc không khí chủ động và toàn diện. Đây là công nghệ độc quyền của Daikin, sử dụng phóng điện plasma để tạo ra các electron tốc độ cao nhanh hơn 1000 lần so với phương pháp phóng điện thông thường, giúp phân hủy vi khuẩn, virus và nấm mốc, ức chế chất gây ô nhiễm, giảm mùi hôi bám trên phin lọc. Nhờ đó, điều hòa và máy lọc luôn được duy trì sạch sẽ bên trong, đảm bảo hiệu suất tối ưu, mang lại không khí trong lành và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Công nghệ Streamer độc quyền của Daikin có khả năng bất hoạt nhiều chủng virus nguy hiểm. Ảnh minh họa: Daikin Vietnam

Thử nghiệm tại một số cơ sở nghiên cứu ở Nhật Bản và Việt Nam giai đoạn 2009-2024, công nghệ Streamer của Daikin chứng minh khả năng bất hoạt một số chủng virus như cúm A/H1N1, tụ cầu vàng, vi khuẩn lao, nấm mốc đen và Covid-19 .

Đối với các sản phẩm máy lọc không khí, công nghệ Streamer của Daikin kết hợp với Ion Plasma giúp làm sạch toàn diện, vừa ức chế các tác nhân gây hại trong không khí, vừa ngăn chặn vi khuẩn, virus và nấm mốc tích tụ bên trong thiết bị. Hai dòng MC80 và MCK70 được trang bị Twin Streamer, giúp tăng gấp đôi hiệu quả lọc khí. Nhờ cơ chế hoạt động này, bộ lọc HEPA có thể sử dụng đến 10 năm, phin lọc khử mùi gần như trọn đời, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì.

Theo đại diện Daikin, thông qua tổ hợp công nghệ lọc khí tiên tiến, Daikin mong muốn mang đến giải pháp lọc khí toàn diện ở điều hòa lẫn máy lọc không khí, góp phần cải thiện chất lượng sống của gia đình thông qua đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian sạch, an toàn và tiện lợi cho mọi gia đình.

Văn Hà