Công nghệ làm đá tuần hoàn trên máy lọc nước Toshiba thế hệ mới

Hai mẫu máy Toshiba TWP-IW2469SVN(K) và TWP-IW2469SVN(W) tích hợp lọc 11 bước và công nghệ làm đá tuần hoàn tự động, hướng đến nguồn nước tinh khiết và tiện nghi.

Hai mẫu được Toshiba giới thiệu tại thị trường Việt Nam hồi tháng 1, tích hợp hệ thống lọc nhiều tầng cùng công nghệ làm đá tự động trong một thiết bị. Theo đại diện hãng, hai sản phẩm phát triển theo định hướng mở rộng vai trò của máy lọc nước trong không gian bếp, từ cung cấp nước uống sang phục vụ nhiều nhu cầu sử dụng hằng ngày như pha chế, làm đồ uống lạnh hoặc chuẩn bị đá tinh khiết tại nhà.

Hệ thống làm đá trên máy lọc nước làm đá của Toshiba. Ảnh: Toshiba

Nền tảng của hai thiết bị là hệ thống lọc 11 bước. Quy trình này được thiết kế để loại bỏ cặn bẩn, kim loại nặng, vi khuẩn và nhiều tạp chất thường gặp trong nguồn nước sinh hoạt. Nước sau khi đi qua các tầng lọc sẽ đạt độ tinh khiết cao trước khi được chuyển sang các công đoạn tiếp theo như làm lạnh, đun nóng hoặc tạo đá.

Để duy trì chất lượng nước sau lọc, Toshiba trang bị công nghệ UV LED đặt tại ngăn chứa đá. Hệ thống phát tia UV giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong quá trình lưu trữ nước. Theo nhà sản xuất, giải pháp này giúp hạn chế nguy cơ tái nhiễm khuẩn - một yếu tố có thể xảy ra khi nước sạch được lưu trữ trong thời gian dài trong môi trường kín.

Thiết kế của sản phẩm máy lọc nước làm đá Toshiba TWP-IW2469SVN(K). Ảnh: Toshiba

Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp công nghệ đun nóng ngoài. Khác với phương thức đun trực tiếp trong bình, hệ thống gia nhiệt được bố trí tách biệt, giúp giảm hiện tượng bám cặn khi nước được làm nóng ở nhiệt độ cao. Cách thiết kế này đồng thời hạn chế quá trình oxy hóa và góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Trên nền tảng hệ thống lọc và bảo vệ nguồn nước, điểm nhấn đáng chú ý của hai mẫu máy nằm ở công nghệ làm đá tuần hoàn tự động. Đây là giải pháp được Toshiba phát triển nhằm đảm bảo đá luôn được tạo ra từ nguồn nước đã qua lọc và được lưu trữ trong môi trường khép kín.

Sản phẩm cho ra đá đều, phù hợp cho gia đình.. Ảnh: Toshiba

Trong hệ thống này, nước sau khi hoàn tất quá trình lọc sẽ được dẫn vào cụm cấp đông để tạo đá. Bộ phận cấp đông được chế tạo từ hợp kim thép không gỉ nhằm giảm nguy cơ ăn mòn trong môi trường nhiệt độ thấp và độ ẩm cao. Theo hãng, vật liệu này cũng giúp hạn chế nguy cơ nhiễm kim loại nặng, đồng thời tăng độ bền cho hệ thống trong quá trình vận hành lâu dài.

Quá trình làm đá diễn ra liên tục với công suất khoảng 6 kg mỗi ngày. Sau khi được tạo thành, đá sẽ tự động chuyển sang khoang lưu trữ. Khi lượng đá giảm xuống dưới mức cài đặt, hệ thống sẽ kích hoạt chu trình làm đá mới. Nhờ cơ chế tuần hoàn tự động này, nguồn đá luôn được duy trì ổn định mà người dùng không cần thao tác thủ công như châm nước vào khay đá hoặc di chuyển đá sang hộp trữ.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống làm đá và lưu trữ được thiết kế khép kín. Toàn bộ quá trình từ cấp nước, cấp đông đến bảo quản đá diễn ra trong môi trường hạn chế tiếp xúc với không khí bên ngoài. Cơ chế này giúp giảm nguy cơ nhiễm bụi hoặc tạp chất trong quá trình sử dụng.

Máy cũng được trang bị cửa lấy đá tự động với cơ chế đóng kín sau mỗi lần sử dụng. Người dùng có thể lấy đá chỉ bằng thao tác một chạm. Thiết kế này giúp tăng tính tiện lợi khi sử dụng, đồng thời góp phần hạn chế vi khuẩn hoặc bụi xâm nhập vào khoang chứa.

Bên cạnh chức năng lọc và làm đá, thiết bị còn tích hợp công nghệ Rock Active được phát triển dựa trên cơ chế chiết xuất vi khoáng từ đá khoáng hoạt tính.

Theo Toshiba, Rock Active có khả năng tăng tốc độ chiết xuất khoáng chất từ đá khoáng so với phương pháp thông thường. Nhờ đó, nước sau khi lọc không chỉ đạt độ tinh khiết mà còn được bổ sung thêm vi khoáng tự nhiên có lợi cho cơ thể.

Thiết bị cung cấp ba chế độ nước gồm nóng, lạnh và làm đá. Việc tích hợp nhiều chế độ trong một sản phẩm giúp người dùng linh hoạt trong các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày như uống nước trực tiếp, pha trà, pha cà phê hoặc chuẩn bị đồ uống lạnh.

Ở góc độ thiết kế, cả hai dòng sản phẩm mang phong cách tối giản đặc trưng của các thiết bị gia dụng Nhật Bản. Thân máy được thiết kế nguyên khối kín hoàn toàn, không để lộ lõi lọc ra bên ngoài. Theo nhà sản xuất, cấu trúc này giúp hạn chế bụi, côn trùng và độ ẩm tác động vào lõi lọc, đồng thời giúp tổng thể thiết bị gọn gàng và dễ vệ sinh.

Để tăng độ an toàn khi sử dụng, máy cũng được trang bị khóa trẻ em cho chế độ nước nóng. Tính năng này giúp hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ vô tình kích hoạt hệ thống nước nóng, đặc biệt trong những gia đình có trẻ em.

Trong sinh hoạt hằng ngày, sự kết hợp giữa lọc nước và làm đá mang lại nhiều tiện ích. Người dùng có thể sử dụng nước lạnh để uống trực tiếp sau khi vận động, pha cà phê đá vào buổi sáng hoặc chuẩn bị các loại nước giải khát như sinh tố, nước ép, trà trái cây.

Đối với các căn hộ có diện tích bếp hạn chế, việc tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị cũng giúp tối ưu không gian. Thay vì bố trí riêng máy lọc nước, khay làm đá và hộp trữ đá, người dùng có thể sử dụng một hệ thống duy nhất để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Theo đại diện Toshiba, định hướng phát triển các dòng máy lọc nước của hãng không chỉ dừng ở khả năng lọc sạch mà còn hướng đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn trong đời sống gia đình. Với hệ thống lọc nhiều tầng, công nghệ kháng khuẩn và giải pháp làm đá tuần hoàn tự động, hai mẫu máy lọc nước mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và đá tinh khiết trong không gian bếp hiện đại.

Thái Anh