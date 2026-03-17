Công nghệ điều hòa hiện đại Daikin VRV6A cho công trình thương mại

Daikin ra mắt thế hệ điều hòa trung tâm VRV 6A với nhiều tính năng như tối ưu không gian, kiểm soát chi phí năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh.

Đại diện Daikin Vietnam cho biết hầu hết các khách sạn, tòa nhà và trung tâm thương mại đối mặt với 4 thách thức chính trong vận hành hệ thống điều hòa không khí: không gian kỹ thuật hạn chế, chi phí điện năng lớn, quy trình quản lý phức tạp và áp lực đạt chuẩn công trình xanh. Điều hòa trung tâm thế hệ mới VRV 6A của Daikin với nhiều tính năng mới có thể giải đáp bài toán này.

Tự động điều chỉnh nhiệt độ

Chi phí điện năng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sở hữu của một hệ thống điều hòa. Daikin VRV A với công nghệ VRT (Variable Refrigerant Temperature) cho phép tự động điều chỉnh nhiệt độ môi chất lạnh dựa trên tải thực tế và điều kiện thời tiết. Điều này giúp giảm tải máy nén, tăng khả năng tiết kiệm điện và hạn chế phát thải carbon.

Đến thế hệ VRV 6A, Daikin không chỉ kế thừa VRT mà còn có nhiều cải tiến về phần cứng. Hệ thống máy nén và bộ trao đổi nhiệt được cải tiến toàn diện nâng cấp giúp tăng chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa (CSPF) hơn so với thế hệ tiền nhiệm trước. Hiệu suất cao hơn đồng nghĩa với việc giảm chi phí điện hàng năm và giảm chi phí sở hữu trong suốt vòng đời dự án, góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành.

Đây là yếu tố quan trọng giúp công trình tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn xanh và mục tiêu phát triển bền vững. Nhờ đó, hệ thống điều hòa không còn là gánh nặng chi phí mà trở thành công cụ tối ưu dòng tiền song song với gia tăng giá trị môi trường cho doanh nghiệp và chủ đầu tư.

Thiết kế tinh gọn giúp dàn nóng của VRV 6A dễ bố trí hơn trên mái nhà hoặc tầng thượng, góp phần giải phóng diện tích thương mại. Ảnh: Daikin Vietnam

Daikin VRV còn có sự nâng cấp về công nghệ. VRV A quản lý hiệu quả thông qua hệ thống điều khiển trung tâm iTM, cho phép giám sát và phân bổ chi phí điện năng minh bạch cho từng khu vực. Daikin VRV 6A tạo ra bước tiến mới bằng việc tích hợp sâu AI (Trí tuệ nhân tạo) và IoT (Internet vạn vật) vào vận hành hệ thống.

Nhờ khả năng "tự học" thói quen sử dụng của tòa nhà, hệ thống có thể tối ưu công suất theo thời gian thực, giảm tiêu thụ điện năng không cần thiết và hạn chế phát thải gián tiếp từ điện lưới. Tính năng bảo trì dự đoán giúp phát hiện sớm các nguy cơ hỏng hóc, duy trì hiệu suất vận hành ở mức tối ưu, từ đó tránh tình trạng máy hoạt động quá tải – một nguyên nhân làm tăng điện năng tiêu thụ và phát thải carbon.

Bên cạnh đó, cơ chế tự động nạp môi chất lạnh giúp đảm bảo lượng gas chính xác ngay từ đầu, hạn chế rò rỉ và sai số lắp đặt – yếu tố quan trọng trong việc giảm tác động đến môi trường. Tổng thể, VRV 6A không chỉ nâng cấp về mặt công nghệ, mà còn gia tăng giá trị "xanh" thông qua việc tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu vòng đời hệ thống.

Tối ưu không gian kỹ thuật

Một trong những lợi thế của Daikin VRV A là thiết kế dàn nóng linh hoạt, cho phép kết nối nhiều dàn lạnh và hỗ trợ đường ống dài, giúp hệ thống thích ứng với nhiều loại mặt bằng khác nhau.

Trên nền tảng đó, VRV 6A tiếp tục được tinh gọn về thiết kế, dàn nóng dễ bố trí hơn trên mái nhà hoặc tầng thượng. Phần không gian tiết kiệm được có thể chuyển đổi thành các khu vực tiện ích sinh lời như Sky Bar, vườn trên mái hay khu kỹ thuật khác, trực tiếp gia tăng giá trị cho tòa nhà thương mại.

Vận hành ổn định

"Bằng việc giải quyết triệt để các bài toán cốt lõi về chi phí năng lượng, tối ưu hóa không gian và giảm thiểu rủi ro vận hành, chúng tôi đồng hành cùng chủ đầu tư nâng tầm giá trị công trình thương mại theo định hướng 'thông minh hơn - hiệu quả hơn - xanh hơn'", đại diện thương hiệu nói.

Ông Lâm Quang Đại, đại diện nhà thầu Proshop Lâm Quang Đại – đơn vị cung cấp hệ thống VRV cho nhiều công trình cho biết các đối tác của công ty ông, gồm trung tâm thương mại và các hạng mục giải trí - ẩm thực vốn rất quan tâm đến các giá trị xanh bền vững, coi đây là yêu cầu trong lựa chọn điều hòa. Chẳng hạn trung tâm thương mại Central Premium phục vụ lượng khách lớn mỗi ngày, có yêu cầu hệ thống điều hòa rất khắt khe về tính vận hành liên tục và ổn định. VRV Daikin 6A đáp ứng tốt các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, điều khiển độc lập từng khu vực, vận hành êm và ổn định.

Trung tâm thương mại Central Premium Quận 8 - một trong những công trình ứng dụng hệ thống VRV A. Ảnh: Daikin Vietnam

Ông Đại cho biết thêm sự hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi của Daikin cũng giúp quá trình triển khai thuận lợi hơn. Sự kết hợp giữa sản phẩm Daikin chất lượng và năng lực tư vấn – triển khai tối ưu của Proshop Lâm Quang Đại đã tạo nên lợi thế cạnh tranh, được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn.

Kế thừa từ VRV A, Daikin VRV 6A thể hiện tầm nhìn của Daikin về bước chuyển mình của hệ thống điều hòa không khí: từ thiết bị phục vụ tiện nghi đơn thuần trở thành hạ tầng thông minh, đóng vai trong chiến lược vận hành hiệu quả và bền vững dài hạn. Bằng việc giải quyết triệt để các bài toán cốt lõi về chi phí năng lượng, tối ưu hóa không gian và giảm thiểu rủi ro vận hành, Daikin kiên định đồng hành cùng chủ đầu tư nâng tầm giá trị công trình thương mại theo định hướng "thông minh hơn - hiệu quả hơn - xanh hơn".

Yên Chi