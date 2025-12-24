Công nghệ bảo quản chuyên sâu từng loại thực phẩm của tủ lạnh Toshiba

Tủ lạnh Toshiba Japandi GR-RF695WI-PGV(67) ứng dụng công nghệ bảo quản chuyên biệt với nhiều mức nhiệt, phù hợp từng loại thực phẩm, giúp giữ trọn độ tươi ngon.

Tủ lạnh Japandi GR-RF695WI-PGV(67) với điểm nhấn là hệ thống OriginFresh giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu. Thiết kế Japandi tối giản, sang trọng, hài hòa với không gian bếp hiện đại.

Cụ thể, hệ thống OriginFresh trên tủ lạnh Toshiba Japandi với ba vùng nhiệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo quản thực phẩm. Trong đó, Cooling Zone nằm ở ngăn mát, có thể điều chỉnh linh hoạt giữa âm 1 độ C và âm 3 độ C, phù hợp cho bảo quản thịt cá tươi. Ngăn đông sâu âm 30 độ C đặt ở ngăn đông, hướng đến nhóm thực phẩm như thịt, hải sản cao cấp, nhiều dinh dưỡng như bò wagyu.

Nội thất và đèn bên trong tủ lạnh Toshiba. Ảnh: Toshiba

Ở mức âm 1 độ C Pro Age, ngăn Cooling Zone giúp tạo môi trường mát, giữ ẩm, khử trùng, gia tăng hương vị, kết cấu và dinh dưỡng của thịt cá. Công nghệ Origin Fresh hỗ trợ chuyển hóa các enzyme biến đổi protein, lipid, glycogen thành đường và các chất béo, giúp giữ độ mềm của thịt cá tươi.

Ngăn đông mềm âm 3 độ C giữ vai trò bảo quản thịt cá tươi đến 7 ngày mà không cần rã đông. Thực phẩm vẫn giữ nguyên cấu trúc sợi, độ đàn hồi tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng cắt, tẩm ướp và chế biến, đồng thời hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Nhiệt độ ổn định ở mức này cũng giúp hạn chế vi khuẩn và quá trình oxy hóa, tránh làm thực phẩm khô cứng.

Đối với thực phẩm cần bảo quản dài hơn, ngăn đông sâu âm 30 độ C giúp hình thành tinh thể băng nhỏ và mịn, nhờ đó giữ nguyên màu sắc, cấu trúc và hương vị sau khi rã đông. Đây cũng là mức nhiệt thường được các nhà hàng chuyên nghiệp sử dụng để bảo toàn độ tươi và dinh dưỡng của nguyên liệu theo mùa mà không cần dùng chất bảo quản hay muối. Từ đó, Toshiba tích hợp công nghệ đông lạnh sâu này vào tủ lạnh gia đình, giúp người dùng tiếp cận tiêu chuẩn bảo quản cao cấp. Các loại thực phẩm như thịt bò Wagyu hay hải sản vẫn giữ được độ mềm và vị tự nhiên.

Thịt bò được bảo quản trong ngăn đông sâu -30 độ C, thịt vẫn giữ màu sắc, cấu trúc nhờ những tinh thể băng nhỏ và mịn. Ảnh: Toshiba

Toshiba còn trang bị ngăn Hydro Fresh dành riêng cho trái cây và rau củ. Không khí lạnh được dẫn qua màng lọc đặc biệt, tạo nên các hạt sương siêu nhỏ thấm vào thực phẩm, rồi hình thành giọt nước lớn giúp duy trì độ ẩm đồng đều trong toàn bộ khoang chứa. Nhờ đó, rau quả được giữ tươi đến 7 ngày, độ chênh lệch ẩm khoảng 3-4%, hạn chế tình trạng héo úa.

Ngăn Hydro Fresh dành riêng cho trái cây và rau củ, không khí lạnh được dẫn qua màng lọc đặc biệt, tạo nên các hạt sương siêu nhỏ, giúp duy trì độ tươi. Ảnh: Toshiba

Tủ lạnh Toshiba có thêm chức năng làm đá tự động trong 60 phút, vận hành độc lập với các ngăn khác để giữ đá tinh khiết, không ám mùi, đáp ứng nhu cầu làm đồ uống nhanh.

Ngoài ra, không khí bên trong tủ luôn được làm sạch nhờ công nghệ Pure Air, sử dụng bộ lọc than hoạt tính kết hợp ion bạc để loại bỏ mùi khó chịu từ hành, cá hay thực phẩm nặng mùi, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn gây hại đến 99,9%. Hệ thống này hoạt động liên tục và tự động, giúp tủ duy trì môi trường trong lành, ngăn chéo mùi giữa các ngăn.

Theo đại diện Toshiba Việt Nam, dòng Japandi được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lối sống khỏe mạnh và tiện nghi của người tiêu dùng đô thị. "Chúng tôi muốn mang đến không chỉ một chiếc tủ lạnh có dung tích lớn, mà còn là thiết bị hỗ trợ người dùng duy trì dinh dưỡng và phong cách sống hiện đại. Ba vùng nhiệt chuyên biệt của OriginFresh giúp thực phẩm luôn đạt trạng thái tươi ngon nhất, đúng như tiêu chuẩn ẩm thực Nhật Bản", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Tủ lạnh Toshiba GR-RF695WI-PGV(67) thiết kế phong cách Japandi thanh lịch. Ảnh: Toshiba

Với sự kết hợp giữa thiết kế Japandi thanh lịch, công nghệ OriginFresh chuyên sâu và các tiện ích hiện đại, Toshiba GR-RF695WI-PGV(67) trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng chú trọng sức khỏe, dinh dưỡng và thẩm mỹ không gian sống.

Thái Anh