Cổng dữ liệu quốc gia cần hoạt động ổn định

Tôi được biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai cổng dữ liệu mở tại địa chỉ data.gov.vn, tuy nhiên hiện nay trang này gần như không hoạt động. Trong khi đó, lợi ích của dữ liệu mở đối với minh bạch, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội là rất rõ ràng.



Tôi tham khảo cổng dữ liệu mở của Singapore (data.gov.sg), ngoài việc công bố dữ liệu, họ cung cấp API ổn định với hướng dẫn tích hợp trực quan, cổng ghi nhận trung bình 4,82 triệu lượt gọi API mỗi ngày. Điều này chứng tỏ dữ liệu không chỉ được "trưng bày" mà đã trở thành hạ tầng số thiết yếu, được doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng sử dụng trong thực tiễn.



Để Việt Nam thực sự thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, các cổng dữ liệu mở cần:

- Hoạt động ổn định, cập nhật thường xuyên và chuẩn hóa dữ liệu.

- Cung cấp API truy cập thuận tiện, khuyến khích khai thác trong các sản phẩm và dịch vụ.

- Tổ chức các hoạt động như hackathon hoặc chương trình đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.

Như vậy, dữ liệu mở sẽ trở thành nguồn lực chiến lược, thay vì chỉ là "kho trưng bày" hoặc sản phẩm chỉ mang tính hình thức.