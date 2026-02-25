'Công chúa tuyết' qua lời kể của bạn cùng phòng Đại học Stanford

Trong mắt Lauren Kooong, Eileen Gu là một sinh viên xuất sắc của Đại học Stanford (Mỹ), biết cách cân bằng giữa việc học với thi đấu bất chấp áp lực rất lớn trong những năm thanh xuân.

Vào mùa thu 2022, trong ngày đầu làm sinh viên Đại học Stanford, Koong đang đi dọc hành lang ký túc xá thì bắt gặp một bạn học đang loay hoay với chiếc máy tính xách tay.

"Này, cậu giúp tớ một chút được không?", nữ sinh đó hỏi. Koong giúp đỡ mà không hề hay biết mình đang trò chuyện với người vừa phá hàng loạt kỷ lục tại Olympic Bắc Kinh 2022. "Lúc đó, tôi thực sự không biết cô ấy là ai", Koong kể.

Trong tuần đầu tiên ấy, Koong và Gu thường cùng đạp xe đến các sự kiện định hướng cho tân sinh viên, khóa xe cùng nhau. Các sinh viên và cả phụ huynh thường xuyên tiến lại gần xin chụp ảnh cùng Gu, nên Koong nghiễm nhiên trở thành "phó nháy". Tại một buổi họp mặt của hội sinh viên gốc Á, một đám đông đã vây kín cô gái bấy giờ mới 19 tuổi. Khoảnh khắc ấy, Koong đã nếm trải cảm giác làm bạn với một siêu sao như Gu, VĐV người Mỹ gốc Hoa có tầm ảnh hưởng vượt xa môn trượt tuyết tự do.

Theo thời gian, sự hiện diện của Gu tại khuôn viên trường dần trở nên bình thường. Tuy nhiên, Koong cho biết cũng có những khoảnh khắc đáng lo: phòng ký túc xá bị đột nhập, sinh viên chụp ảnh tự sướng ngoài cửa chỉ vì cái tên dán trên đó, và thậm chí là một vụ hành hung.

"Tôi bị hành hung ngay trên phố", Gu kể. Koong chính là người bạn mà cô đã nhắn tin ngay khi sự việc xảy ra trong năm đầu tại Stanford. "Cậu đang ở đâu thế?", tin nhắn viết. "Một gã vừa cố túm lấy tớ, tớ đang nói chuyện với cảnh sát đây". Khi Koong đến nơi, cô thấy bạn đang run rẩy. "Đó là ngày đáng sợ nhất", Koong nhớ lại.

Gu và Koong (áo xanh) là bạn bè thân thiết từ khi gặp nhau ở Đại học Stanford. Ảnh: Lauren Koong

Phần lớn thời gian, Gu và Koong vẫn là những người bạn cùng phòng, cùng lớp, những người bạn cùng trao đổi ghi chép, tranh luận về triết học đến tận khuya hay cùng khám phá khu vực Vịnh San Francisco. Họ đi bộ đường dài, chơi game bàn cờ (board game) và chạy bộ.

Nhưng người bạn thân nhất của Koong lại tình cờ là một siêu sao toàn cầu: chủ nhân của hai HC vàng Olympic, một trong những nữ VĐV giàu nhất hành tinh, người mẫu của công ty IMG, người dẫn đầu mọi thời đại về số chiến thắng tại World Cup trượt tuyết tự do, nữ VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic. Và Gu còn là một thanh niên 22 tuổi gây tranh cãi khi quyết định thi đấu cho Trung Quốc, quê hương của mẹ, từ năm 15 tuổi.

Dù vậy, trong mắt Koong, Gu chỉ đơn giản là Eileen, một cô bạn hòa đồng, thích xem phim kinh dị và mê món vịt quay Bắc Kinh. Chỉ khi Gu phải đối mặt với đám đông vây quanh xin chụp ảnh, thực tại mới trở lại. "Khi ở trường, hào quang đó tan biến dần", Koong kể. "Bạn sẽ kiểu: 'Trời ạ, cậu viết xong bài luận này chưa?'".

Đôi khi, Gu như thách thức mọi giới hạn của thời gian và không gian. Bạn bè cô thường kinh ngạc không hiểu làm thế nào VĐV có thể cân bằng được những yêu cầu đa diện đến vậy trong cuộc sống. "Không có hai tuần nào giống nhau, cũng không có hai ngày nào như nhau", Koong kể tiếp.

Gu và Koong đều theo học ngành Quan hệ Quốc tế. Năm nhất, khi mới quen, Gu phải nghỉ một buổi học và hỏi mượn ghi chép của Koong. "Tất nhiên rồi", Koong nói. "Nhưng cậu đi đâu thế?". Câu trả lời là... "tuần lễ thời trang Paris, Pháp".

Theo Koong, các giáo sư đối xử với Gu như mọi sinh viên khác. Các lớp đều có quy định điểm danh, và nếu vắng mặt, sinh viên phải viết một bài luận để bù đắp. "Gu viết rất nhiều tiểu luận", Koong nói thêm rằng bạn mình thường tranh thủ viết trên máy bay hoặc khi đang ngồi trên ghế trang điểm. Dù vậy, Koong khẳng định Gu, người từng theo học các lớp Vật lý Lượng tử và Triết học, chưa bao giờ nộp bài muộn.

"Khi ở trường, cậu ấy hoàn toàn tập trung vào việc học. Lúc thi đấu, cậu ấy hết mực tận tâm", Koong nhận xét. Chính tinh thần làm việc không biết mệt mỏi đã giúp Gu xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. "Đó là lý do cậu ấy có thể làm nhiều việc cùng lúc như vậy". Tuy nhiên, Koong cũng tiết lộ một góc khác, rằng bạn cùng phòng "rất bừa bộn", với đồ đạc bày biện khắp nơi ở phía bên kia căn phòng.

Gu bảo lưu năm học hiện tại để tập trung cho Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026. Dù chấn thương đã làm gián đoạn mùa giải 2025, cô vẫn thường xuyên thi đấu tại hệ thống World Cup, đồng nghĩa phải dự nhiều giờ học từ xa. Vì thế, Gu nổi tiếng với việc bay về trường chỉ để làm bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ rồi lại lập tức bay đi. "Cậu ấy có nguồn năng lượng vô hạn", Koong nói.

Gu (giữa) và bạn bè thỉnh thoảng cùng đi trượt tuyết vào cuối tuần trong mùa thấp điểm. Ảnh: Lauren Koong

Vào mùa thấp điểm, Gu cân bằng giữa việc học và tập luyện tại Tahoe thuộc dãy núi Sierra Nevada vào cuối tuần, cách Stanford khoảng 5 giờ lái xe. Bạn bè cô đôi khi cũng đi trượt tuyết cùng. "Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một cái cây, tôi vừa ngước lên đã thấy cô ấy ở đó rồi", Koong kể.

Là một người yêu chạy bộ và từ nhỏ đã mơ được vào đội chạy của Stanford, Gu luôn vận động và thường rủ Koong chơi bóng rổ hoặc tập đạp xe trong nhà. Có lần, Gu mặc nguyên đồ tập đến lớp, chạy bộ khoảng 16 km đến một cuộc họp, họp xong lại chạy bộ ngần ấy về rồi thản nhiên ngồi chơi Scrabble (một trò board game) cùng bạn bè. "Tôi không phải là người ưa vận động", Koong thừa nhận. "Nhưng cậu ấy làm mọi thứ trở nên thú vị".

Khi biết tin cô trúng tuyển vào Đại học Stanford, Gu viết trên Instagram rằng đây là "giấc mơ duy nhất mà tôi ấp ủ lâu hơn cả khao khát tham dự Olympic". Cô nhập học vào năm 2022, nhưng sự kiện này cũng không tránh khỏi những lùm xùm khi một bản kiến nghị, do phụ huynh của các sinh viên tiềm năng và cộng đồng người Mỹ gốc Hoa khởi xướng, đã được lập ra nhằm phản đối việc nhận cô vào trường.

Tại giảng đường, theo lời kể của người bạn thân Koong, Gu thường xuyên đóng góp những ý kiến giá trị trong các buổi thảo luận. "Cô ấy thực sự là một trong những người thông minh nhất mà tôi từng gặp trong đời", Koong nhận xét. Thực tế, Gu tốt nghiệp trường Trung học Đại học San Francisco - một trường tư thục danh giá - sớm một năm. Truyền thông Trung Quốc cũng thường xuyên nhắc lại việc cô đạt số điểm SAT gần như tuyệt đối: 1.580/1.600.

Cặp bạn thân này thường xuyên sẻ chia những bí mật và cả những khoảnh khắc tăm tối nhất. Gu đã cởi mở với Koong về những bất ổn tâm lý sau Olympic mùa Đông 2022, cũng như áp lực nặng nề khi đại diện cho cả Trung Quốc và Mỹ. "Ở tuổi 22, tôi đã phải trải qua những điều mà tôi tin rằng không ai nên phải chịu đựng", Gu vừa kể với truyền thông tuần trước. Một trong những điều cô liệt kê chính là "sức nặng của hai quốc gia trên vai mình".

Gu (giữa) chụp ảnh cùng mẹ và bà ngoại trong ngày nhập học tại Đại học Stanford. Gu hiện theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Stanford. Ảnh: Instagram / Eileen Gu

Sinh ra và lớn lên tại San Francisco, Mỹ, Gu là con gái của bà Yan Gu, một người nhập cư Trung Quốc thế hệ thứ nhất, và cha là người Mỹ. Do Trung Quốc không cho phép hai quốc tịch, Gu luôn từ chối tiết lộ tình trạng quốc tịch hiện tại của cô.

Tại kỳ Olympic mùa Đông 2026 này, các chính trị gia Đảng Cộng Hòa như Thượng nghị sĩ Rick Scott (bang Florida) và Hạ nghị sĩ Andy Ogles (bang Tennessee) đã công khai chỉ trích Gu trên mạng xã hội. Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống JD Vance cũng được hỏi về quyết định thi đấu cho Trung Quốc của Gu vào năm 2015. Ông phát biểu: "Tôi tin rằng một người lớn lên tại Mỹ, được hưởng lợi từ hệ thống giáo dục cũng như các quyền tự do của đất nước này, thì nên có mong muốn cống hiến cho nước Mỹ".

Phản hồi lại thông điệp này hôm 19/2, Gu cho biết cô không cảm thấy bị xúc phạm bởi những bình luận của ông Vance. Theo báo Mỹ USA Today, khi được hỏi liệu bản thân có cảm thấy mình như một "bao cát" cho một bộ phận chính trị Mỹ công kích hay không, cô thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đúng là cảm thấy như vậy".

Trước thềm Olympic mùa Đông 2022, một số nhà bình luận cánh hữu tại Mỹ từng gọi Gu là "kẻ ngốc" và cho rằng cô đã "phản bội nước Mỹ". Đến năm 2025, cô bộc bạch rằng những chỉ trích xoay quanh kỳ Thế vận hội năm đó đã khiến cô "thực sự phẫn nộ".

Theo Koong, những câu hỏi về việc chọn thi đấu cho Trung Quốc thậm chí còn len lỏi vào cả cuộc sống đại học của Gu. Trong buổi thuyết trình cuối khóa môn Kinh tế về thị trường Trung Quốc, một người bạn cùng lớp đã đặt câu hỏi về việc chuyển đổi quốc tịch của cô. Koong đã ngay lập tức can thiệp và nhắc nhở người này rằng câu hỏi đó không phù hợp và nằm ngoài phạm vi của bài thuyết trình.

"Thật quá quắt khi có người dám hỏi về một vấn đề không liên quan ngay trong môi trường học thuật", Koong nói. "Nhưng đó chính là cuộc sống mà cậu ấy phải đối mặt. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác khi mới 18 tuổi mà cả thế giới lại bảo rằng bạn là người tồi tệ nhất không? Điều đó bào mòn sức khỏe tâm thần của bạn. Những bình luận ác ý bảo bạn đi chết đi thật kinh khủng. Không ai nên phải trải qua điều đó, đặc biệt là khi còn quá trẻ. Họ nói tất cả những điều đó từ sau màn hình máy tính. Họ thậm chí còn chẳng biết cậu ấy là ai".

Tuy nhiên, Koong nhận thấy Gu đang dần học được cách phớt lờ những lời lăng mạ. VĐV sinh năm 2003 cũng cho thấy điều đó khi nói trước truyền thông tại Thế vận hội ở Italy: "Mọi thứ không hề dễ dàng hơn, chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn thôi".

Theo Forbes, Gu đã kiếm được 23,1 triệu USD trong năm 2025, phần lớn đến từ các hợp đồng quảng cáo. Cô đứng thứ tư danh sách nữ VĐV có thu nhập cao nhất thế giới, vị trí mà cô đã giữ vững kể từ sau Olympic mùa Đông 2022. Forbes gần đây cũng đưa tin Gu là VĐV có thu nhập cao nhất tại kỳ Olympic mùa Đông 2026. "Cũng giống như cách bạn kể về công việc của bạn bè mình, chúng tôi thường xuyên thảo luận về các hợp đồng thương mại của cậu ấy", Koong nói về sự nghiệp của bạn mình.

Gu trong một lần làm người mẫu thời trang. Ảnh: Instagram / Eileen Gu

Làm bạn với một ngôi sao cũng có những đặc quyền riêng. Có lần khi Koong đi hẹn hò, Gu đã cho cô mượn một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. "Thay vì đeo đồ bình thường, bạn lại được diện đồ Louis Vuitton của cô ấy", Koong hóm hỉnh kể lại. Nhờ Gu, túi đồ trang điểm của Koong luôn có đủ loại từ hàng bình dân đến những thương hiệu xa xỉ nhất.

Năm 2024, đôi bạn đã có một học kỳ trao đổi tại Trường Magdalen danh tiếng thuộc Đại học Oxford, Anh. Dù được nhận ra ở Anh, Gu vẫn chủ động làm quen với người lạ. Các thành viên của Hội sinh viên Trung Quốc tại đây đã không thể tin rằng ngôi sao thể thao này lại xuất hiện trong bữa tối của họ. Nhưng Gu tham gia với một mục đích khác. "Tôi đang cố gắng tìm đối tượng cho bạn mình là Lauren đây. Có ai có gợi ý nào không?", cô tuyên bố.

Tình bạn thân thiết của họ được xây dựng từ những ngày chung sống dưới một mái nhà. Koong thuộc lòng món ăn đêm mỗi khi Gu học bài muộn, đó là sushi, đặc biệt là sashimi và nhum biển (uni).

Bất chấp hào quang và những thành tựu rực rỡ, Koong khẳng định Gu vẫn luôn là chính cô. "Người ta thường nghĩ những người nổi tiếng sẽ có cái tôi rất lớn hoặc coi mình là trung tâm vũ trụ. Nhưng khi tôi thấy cậu ấy trên TV, đó vẫn chính là cô gái đang ở chung phòng với tôi. Không có sự khác biệt nào giữa một Eileen mà thế giới biết đến và một Eileen mà tôi biết".

Hoàng Thông tổng hợp