'Công chúa tuyết' Eileen Gu tiếp tục chọn Trung Quốc, ngó lơ Mỹ

VĐV trượt tuyết 22 tuổi Eileen Gu xác nhận tiếp tục thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic Mùa đông 2026, thay vì nước Mỹ nơi cô sinh ra.

Eileen Gu (tên Hán Việt: Cốc Ái Lăng) sinh ra ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ ngày 3/9/2003. Cô có mẹ người Trung Quốc, bố là người Mỹ. Gu là sản phẩm tiêu biểu của thể thao Mỹ với hệ thống đào tạo bài bản và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Cô từng đoạt một HC vàng, HC bạc tại World Cup trượt tuyết tự do cho Mỹ năm 2019, khi mới 15 tuổi.

Eileen Gu tại ngày khai mạc Olympic Paris 2024, dưới chân tháp Eiffel, Pháp ngày 26/7/2024. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tại Olympic Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, Gu đã gây chấn động khi đại diện cho chủ nhà Trung Quốc, và lập tức trở thành gương mặt biểu tượng của thể thao nước này. Tại kỳ đó, Gu giành hai HC vàng ở nhảy xa biểu diễn (big air) và trượt ống chữ U (halfpipe), cùng HC bạc ở biểu diễn vượt chướng ngại vật (slopestyle), trở thành một trong những VĐV thành công nhất giải.

Trước thềm Olympic Mùa đông 2026 tại Italy, Gu xác nhận với tạp chí Mỹ Time rằng cô sẽ tiếp tục thi đấu cho Trung Quốc. Giải thích về lựa chọn này, VĐV 22 tuổi cho rằng động lực lớn nhất không nằm ở thành tích hay yếu tố thương mại, mà ở khả năng tạo ra ảnh hưởng xã hội. "Mỹ đã có đủ đại diện ưu tú rồi", Gu nói. "Tôi thích tạo sân chơi riêng cho bản thân".

Theo Gu, trượt tuyết tự do không phải môn thể thao phổ biến tại Trung Quốc trước năm 2022. Việc cô thi đấu cho đội tuyển nước này giúp thu hút sự chú ý của giới trẻ, mở rộng nền tảng người chơi và tạo cảm hứng cho thế hệ mới. Gu tin rằng cô khó đạt được điều này nếu tiếp tục đại diện cho Mỹ, nơi trượt tuyết đã có chỗ đứng vững chắc.

Eileen Gu thi đấu nội dung halfpipe tại Olympic Mùa đông 2022 ở công viên tuyết Genting, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 18/2/2022. Ảnh: Reuters

Quyết định của Gu tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt tại Mỹ. Năm 2022, cô từng bị chỉ trích gay gắt, thậm chí bị xem là quay lưng với quốc gia nơi cô sinh ra. Một điểm gây tranh cãi lớn là vấn đề quốc tịch, bởi Trung Quốc không công nhận song tịch. Vì thế nhiều người thắc mắc Gu có phải từ bỏ quốc tịch Mỹ để đủ điều kiện thi đấu hay không.

Khi được hỏi về vấn đề này, Eileen Gu từ chối đi sâu. Cô cho rằng quốc tịch không phải yếu tố liên quan trực tiếp đến thể thao hay quyết định thi đấu của mình. Theo Time, không có bằng chứng cho thấy Gu đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, song cô cũng không xác nhận tình trạng pháp lý hiện tại. "Tôi không thấy điều đó có gì liên quan", Gu nói ngắn gọn.

Phong độ của Eileen Gu vẫn là điều khiến giới chuyên môn nể phục. Cô bước vào mùa giải Olympic với vị thế ứng viên hàng đầu cho các HC vàng. Tuần trước, Gu giành chiến thắng tại Laax Open ở Thụy Sĩ, qua đó nâng tổng số chiến thắng World Cup trong sự nghiệp lên con số 20 - kỷ lục ở nội dung trượt tuyết tự do nữ.

Năm 2022, Gu được tạp chí Time chọn vào Top 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, ở hạng mục "Người đi tiên phong". Với hai HC vàng Olympic Mùa đông và hai HC vàng thế giới đã giành được, cô được ví như "Công chúa tuyết" ở môn thể thao này.

Hoàng An (theo Fox News)