'Công chúa tuyết' Eileen Gu ngã gãy ván trượt

ItalyDù bị ngã gãy ván trượt ở một lượt thi vòng loại, VĐV Trung Quốc lai Mỹ Eileen Gu vẫn vào chung kết trượt tuyết tự do, nội dung big air tại Olympic mùa Đông 2026.

Tại vòng loại diễn ra ở Livigno ngày 14/2, Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) bước vào phần thi với vị thế đương kim vô địch, nhưng cũng đối diện không ít hoài nghi khi cô chưa thi đấu big air từ năm 2022. Áp lực nhanh chóng bộc lộ khi sau hai lượt nhảy đầu, Gu rơi xuống vị trí thứ 17 và đứng trước nguy cơ bị loại.

Cú ngã của Eileen Gu tại vòng loại big air, trượt tuyết tự do ở Olympic mùa Đông tại Livigno, Italy tối 14/2/2026. Ảnh: AP

Ở lượt nhảy đầu tiên, VĐV 22 tuổi thực hiện cú lộn hai lần nghiêng phải, xoay bốn vòng (right side double cork 1440). Đây là kỹ thuật sở trường từng giúp cô giành HC vàng bốn năm trước. Dù độ cao chưa đạt mức tối ưu, phần tiếp đất chắc chắn vẫn mang lại 86 điểm. Khởi đầu ấy đủ để Gu duy trì hy vọng, nhưng chưa bảo đảm suất vào Top 12.

Biến cố xảy ra ở lượt thứ hai. Khi thử cú lộn hai lần nghiêng trái, xoay ba vòng (left side double cork 1080) kèm động tác chạm đuôi ván trượt (tail grab), Gu mất kiểm soát trong pha tiếp đất và ngã mạnh xuống mặt tuyết. Cú va đập khiến một trong hai ván trượt của cô gãy làm đôi.

Hình ảnh "Công chúa tuyết" nằm trên nền tuyết trắng giữa ánh đèn pha ban đêm khiến khán giả lặng đi trong giây lát. Tuy nhiên, Gu nhanh chóng đứng dậy, giơ ngón tay cái ra hiệu trấn an về phía máy quay, trước khi rời khu vực tiếp đất.

Theo thể thức big air, mỗi VĐV có ba lượt nhảy, lấy tổng điểm hai lượt cao nhất để vào chung kết. Điều đó đồng nghĩa cú ngã không chấm dứt cơ hội của Gu, nhưng đẩy cô vào thế buộc phải thành công ở lượt cuối. Trước lượt quyết định, cô đứng thứ 17, trong khi chỉ 12 VĐV đứng đầu mới vào chung kết.

Áp lực thể hiện rõ khi Gu đứng trên đỉnh dốc chuẩn bị cho cú nhảy thứ ba. Nếu tiếp đất không trọn vẹn, hành trình bảo vệ danh hiệu sẽ khép lại ngay từ vòng loại. Điều đáng chú ý là Gu chọn lặp lại chính kỹ thuật từng khiến cô ngã ở lượt hai. Quyết định ấy mang tính rủi ro cao, song cũng cho thấy sự tự tin vào khả năng kiểm soát động tác.

Lần này, cô xoay tròn mượt trên không trung trước khi tiếp đất gọn gàng. Khi hai ván trượt chạm tuyết an toàn, Gu giơ tay ăn mừng. Điểm số ở lượt ba đủ cao để VĐV Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai chung cuộc vòng loại với tổng 170,75 điểm.

Eileen Gu và mẹ người Trung Quốc (bà Yan Gu), mừng suất vào chung kết big air. Ảnh: AP

Đứng đầu là Megan Oldham (Canada) với 171,75 điểm, còn Mathilde Gremaud (Thụy Sĩ) xếp thứ ba với 169 điểm. Khoảng cách giữa ba vị trí dẫn đầu sít sao, báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt ở chung kết. VĐV đang đứng số một thế giới Flora Tabanelli (Italy) chỉ xếp thứ sáu. Trong khi đó, bốn đại diện Mỹ tham dự vòng loại đều không thể góp mặt ở Top 12.

Chung kết big air sẽ diễn ra ngày 16/2.

Nội dung big air đòi hỏi VĐV trượt xuống dốc, lao lên bệ phóng cao hơn 40 m rồi thực hiện các kỹ thuật xoay phức tạp, có thể lên tới hơn 2.000 độ. Giám khảo chấm điểm dựa trên độ cao, mức độ khó, tính sáng tạo, kỹ thuật và chất lượng tiếp đất. Mỗi lượt có sáu giám khảo, loại điểm cao nhất và thấp nhất để bảo đảm khách quan.

Eileen Gu 22 tuổi, từng tạo dấu ấn tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 khi giành hai HC vàng (big air, halfpipe) và một HC bạc (slopestyle). Thành tích đó biến cô thành gương mặt nổi bật nhất của trượt tuyết tự do nữ. Tại Milan-Cortina 2026, cô đặt mục tiêu tái lập thành tích ấy.

Chung kết big air sẽ diễn ra theo thứ tự ngược lại kết quả vòng loại. Điều đó đồng nghĩa Gu sẽ thi ở nhóm cuối, sau khi các VĐV xếp thấp hơn hoàn thành phần trình diễn. Thể thức này thường gia tăng sức ép cho nhóm dẫn đầu, khi họ phải chờ đợi và chứng kiến điểm số của đối thủ trước khi thực hiện lượt quyết định.

Bên ngoài đường trượt, Gu tiếp tục là nhân vật thu hút sự chú ý. Sinh ra tại San Francisco, California nhưng thi đấu cho Trung Quốc, cô từng giải thích bản thân muốn tạo ảnh hưởng lớn hơn ở châu Á. Theo truyền thông Mỹ, trong năm qua Gu kiếm khoảng 23 triệu USD, phần lớn từ hợp đồng quảng cáo, trong khi tiền thưởng thi đấu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Lựa chọn quốc tịch của cô vì thế vẫn gây tranh luận tại Mỹ, nhất là mỗi khi Olympic diễn ra.

Hoàng An (theo Athletic, Daily Mail)