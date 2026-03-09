Công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa 16 vào ngày 23/3

Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 vào ngày 23/3, sau khi hoàn tất tổng hợp và xác nhận kết quả bỏ phiếu trên phạm vi cả nước.

Thông tin được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu tại hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 chiều 9/3 tại Nhà Quốc hội, do ông và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi công bố kết quả bầu cử ngày 23/3, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Khi có kết luận của cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, cùng một số nội dung lập pháp và giám sát.

Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, tại kỳ họp này Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 được tổ chức ngày 15/3 trên phạm vi cả nước. Cử tri sẽ lựa chọn 500 đại biểu từ 864 người ứng cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, bảo đảm mỗi ứng cử viên phải đạt quá nửa số phiếu hợp lệ mới trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến trình Quốc hội nhưng đến nay chưa có tài liệu, gửi tới các cơ quan của Quốc hội chậm nhất ngày 2/3.

Với những dự án luật còn ý kiến khác nhau, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục trao đổi, thảo luận để đạt sự thống nhất cao, bảo đảm chỉ những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng mới đưa vào chương trình kỳ họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ chuẩn bị tốt nhất nội dung cho kỳ họp, bảo đảm các tài liệu được hoàn thiện đầy đủ, đúng tiến độ và nâng cao chất lượng. Các nội dung trình Quốc hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 32 hồ sơ tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chịu trách nhiệm về việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội.

Sơn Hà