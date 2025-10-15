Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội 14

Toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân, thời gian từ ngày 15/10 đến 15/11.

Các nội dung lấy ý kiến gồm Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Ngoài ra, các dự thảo báo cáo xin ý kiến còn có Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 13, phương hướng nhiệm kỳ 14; tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Tổ chức, việc lấy ý kiến nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc đóng góp với Đảng về đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Kết quả góp ý sẽ giúp hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 14, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế duy trì tăng trưởng, tiềm lực và sức chống chịu được nâng cao; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng cao.

Giai đoạn 2026-2030, Trung ương đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 28% GDP; kinh tế số khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng 8,5% mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5 điểm phần trăm/năm. Tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.

Sơn Hà