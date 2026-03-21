Công bố 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia (đạt 99,68%).

>>> Danh sách 500 đại biểu khóa 16

Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các kỳ họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời, đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo hoạt động, lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Các đại biểu có quyền trình dự án luật, pháp lệnh; kiến nghị xây dựng luật; tham gia sửa đổi Hiến pháp; đề xuất trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời, cũng như bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Quốc hội được quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết theo quy định.