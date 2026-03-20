Công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP HCM

Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được, Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng 122 người khác trúng cử đại biểu HĐND thành phố.

Ngày 20/3, TP HCM công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. TP HCM có hơn 9,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3, đạt tỷ lệ trên 99%.

Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

125 đại biểu trúng cử HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 có cấu đa dạng, với sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt thành phố, đại diện lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, doanh nhân và giới trí thức.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử TP HCM công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách trúng cử có hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của TP HCM như Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy.

HĐND khóa mới có sự góp mặt của đại diện lực lượng vũ trang như Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an thành phố; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP; Đại tá TP Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố.

Danh sách trúng cũng có sự góp mặt của các chức sắc tôn giáo như linh mục Trần Quang Vinh (Giáo xứ Đông Quang) và Thượng tọa Thích Thiện Quý (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM).

Nhiều doanh nhân và chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, luật... cũng được cử tri tín nhiệm. Cụ thể, khu vực kinh tế tư nhân và giới chuyên môn như ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch U&I; ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Bên cạnh đó là các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo bệnh viện như ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo (ĐH Kinh tế TP HCM), ông Nguyễn Trọng Hào (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), ông Nguyễn Hoàng Hải (Bệnh viện Nhân dân Gia Định).

Ngoài ra, trong danh sách này, có nhiều lãnh đạo là sở, ngành, phường, xã giúp tăng tiếng nói ở cơ sở trong cơ quan dân cử thành phố.

Lê Tuyết