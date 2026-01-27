Công an treo thưởng thông tin tố giác hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cơ quan điều tra kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm cướp 1,8 tỷ đồng của chi nhánh Vietcombank ở Gia Lai, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai thông báo, những ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, balô, mũ bảo hiểm...) và các chi tiết liên quan đến việc đào hố chôn phương tiện, cần nhanh chóng cung cấp cho cơ quan điều tra.

Khi phát hiện người nghi vấn, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường, liên quan đến vụ cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá, cần báo ngay cho lực lượng công an qua đường dây nóng 113 hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin liên quan đến các nghi phạm trong vụ cướp sẽ được bảo vệ bí mật. Ai cố tình che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá hôm 19/1. Ảnh: Ngọc Oanh

Động thái này được đưa ra sau hai ngày lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Exciter - giống phương tiện 2 tên cướp sử dụng khi gây án, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5 km.

Cách vị trí chôn giấu xe máy khoảng 200 m, công an tiếp tục phát hiện một khu vực có dấu vết bị đốt cháy, nghi là nơi các nghi can tiêu hủy quần áo và tang vật khác.

Vụ cướp xảy ra chiều 19/1, do một nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao chừng 1m65, nói giọng miền Bắc; người còn lại khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m68, nói giọng miền Nam, thực hiện. Chúng chạy xe Exciter, bịt mặt, mặc trang phục và đội mũ bảo hiểm của hãng xe công nghệ Grab, đeo balô... đến phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Khi vào trong, cả hai cầm súng (chưa rõ loại) đe dọa các nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Chiếc xe máy được cho là của 2 nghi phạm dùng trong vụ cướp ngân hàng, được tìm thấy trong khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú hôm 25/1 - cách hiện trường gây án khoảng 5 km. Ảnh: Ngọc Oanh

Trần Hóa