Công an TP HCM bắt 36 người trong đường dây ma túy liên tỉnh

TP HCMTừ vụ sử dụng ma túy, cảnh sát đã mở rộng điều tra đến các tỉnh lân cận, bắt Hoàng Phi Long, 28 tuổi, và 35 người.

Ngày 4/2, Long cùng 35 người bị Công an TP HCM bắt để điều tra các hành vi Mua bán, Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hoàng Phi Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định Long cầm đầu đường dây cung cấp ma túy liên tỉnh từ TP HCM đi Tây Ninh và Đồng Nai. Nghi can này từng có tiền án về tội Giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng .

Chuyên án bắt đầu từ tháng 12/2025, khi công an phường tại TP HCM phát hiện một nhóm người tổ chức sử dụng ma túy. Từ đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP HCM) mở rộng điều tra tìm nguồn cung cấp.

Quá trình theo dõi, ngày 27/1, trinh sát bắt quả tang đầu mối cung cấp là Trần Thị Hương Trang, 35 tuổi, cùng người tình Trần Thanh Hải, khi cả hai đang mua bán ma túy.

Trần Thị Hương Trang (phải) và bạn trai Trần Thanh Hải. Ảnh: Công an TP HCM

Mở rộng truy xét, hàng chục trinh sát hình sự đã tỏa đi nhiều hướng, lần theo dấu vết và bắt giữ nhiều nghi can ngay trên đường phố hoặc tại nơi ẩn náu ở TP HCM và Tây Ninh. Tổng cộng 36 người liên quan bị bắt giữ, trong đó có Long.

Qua kiểm tra nhanh, tất cả 36 người đều dương tính với chất ma túy . Cảnh sát xác định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp qua 3 cấp: nghi can cầm đầu, các đại lý cấp trên, nhóm tổ chức và người sử dụng.

Ngoài Long, trong nhóm này còn có 3 người mang tiền án mua bán trái phép chất ma túy và một người 4 tiền án.

Theo Công an TP HCM, với phương châm "Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, nghi can cầm đầu và xử lý đến người sử dụng", các tổ công tác đã lần theo dòng chảy của ma túy từ người sử dụng, người tổ chức sử dụng, các đầu mối bán lẻ cho đến các trùm cấp trên.

Những nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng