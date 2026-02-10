Công an TP HCM triệt phá hàng loạt 'ổ' cờ bạc ngày cận Tết

Hàng chục người bị tạm giữ vì liên quan đến việc tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền tại các xã, phường vùng ven trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TP HCM.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa triệt xóa hàng loạt tụ điểm cờ bạc, đá gà quy mô lớn tại các địa bàn giáp ranh, ngoại thành.

Cảnh sát bắt hơn 40 người liên quan đến các cờ bạc, đá gà. Ảnh: Công an TP HCM

Động thái này nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026. Cơ quan điều tra đã tập trung theo dõi, phát hiện, xử lý những nhóm tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, gây bức xúc trong khu dân cư.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, trinh sát hình sự đã phát hiện gần 10 sới bạc dưới hình thức đá gà tại các khu vực như xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), phường Phú Lợi (Bình Dương cũ), Phước Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)...

Tại hiện trường, cảnh sát khống chế hơn 40 người có hành vi tổ chức, môi giới và tham gia cá cược. Nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc đá gà cùng số tiền mặt lớn bị thu giữ.

10 sới gà, cờ bạc tổ chức ở vùng ven, giáp ranh các tỉnh bị triệt phá. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra đang phân loại vai trò của từng người, tập trung làm rõ hành vi của nhóm cầm đầu đứng ra tổ chức, lôi kéo người chơi để xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm.

Theo Công an TP HCM, thời điểm cận Tết Nguyên đán thường là lúc tội phạm cờ bạc hoạt động mạnh. Bên cạnh việc trấn áp, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho nạn đỏ đen và tích cực tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự.

Trong những ngày tới, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn để ngăn chặn các tụ điểm đá gà, cờ bạc tái diễn trong dịp Tết.

Quốc Thắng