Công an TP HCM đột kích 18 tụ điểm mua bán 'hàng nóng'

Cảnh sát đồng loạt ập vào 18 địa điểm tại TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, bắt Nguyễn Huỳnh Vũ và đồng phạm về hành vi chế tạo súng và các loại vũ khí khác.

Ngày 17/1, Vũ (39 tuổi) và 12 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt để điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cảnh sát bắt, khám xét thu nhiều vũ khí. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ 2026, Công an TP HCM tăng cường rà soát hoạt động mua bán vũ khí trên không gian mạng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2022, Vũ bắt đầu mua nguyên liệu để chế tạo các chi tiết súng như CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời. Hoạt động này kéo dài đến tháng 4/2023 thì tạm dừng. Đến năm 2024, người này chuyển sang mua súng thể thao, đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán cho khách hàng tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố với nhiều bị can. Ảnh: Công an TP HCM

Mới đây, Ban chuyên án đồng loạt ra quân bắt, khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng; thu giữ 21 khẩu súng, hơn 4.200 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện chế tạo súng, thuốc súng và vũ khí thô sơ như dao, kiếm...

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy trong số tang vật có 14 khẩu súng và hơn 2.600 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Cảnh sát đã mời làm việc 20 người liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí từ Vũ.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Nhà chức trách nhận định hành vi của nhóm này đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự. Cơ quan điều tra đang giám định bổ sung với 4 trường hợp khác để xem xét trách nhiệm hình sự và tiếp tục mở rộng truy xét.

Quốc Thắng