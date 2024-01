Công an tỉnh Sơn La giành giải nhất Data For Life 2023

Chức năng thứ hai là lưu log thông tin vị trí xe theo biển số và thời gian tại từng ngã tư. Hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu lớn với hàng tỷ log. Từ những thông tin này, có thể phát hiện ra trường hợp "mẹ bồng con" (người làm biển giả cố tình tìm xe cùng màu, thương hiệu, đời xe) khi vị trí xe xuất hiện đồng thời tại hai vị trí địa lý cơ sở dữ liệu đầu vào. Tức là dựa vào cơ sở dữ liệu đã đánh nhãn và đánh nhãn thêm một phần cho việc nhận diện xe, đời xe, thương hiệu.

"Giải pháp được đánh giá là hiệu quả đến 98% trong việc phát hiện biển số xe ôtô giả lưu hành trên đường giao thông công cộng, đồng thời nâng cao tính chủ động chấp hành luật giao thông với công dân", anh Hải Anh nói.

Tổ công nghệ cao và giải pháp cộng đồng Công an tỉnh Sơn La nhận giải nhất cuộc thi Data For Life 2023. Ảnh: Tùng Đinh

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức đánh giá giải pháp của Công an tỉnh Sơn La có khả năng triển khai thực tế, đặc biệt việc triển khai quy mô lớn giúp giải quyết bài toán biển số giả. Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp với nhiều hệ thống khác như hệ thống đánh giá công dân, các hệ thống đường cao tốc... Tuy nhiên để triển khai diện rộng cần hệ thống nhiều camera đồng bộ.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Ảnh: Tùng Đinh

Đại diện đội Công an tỉnh Sơn La chia sẻ, giải nhất như sự ghi nhận của ban tổ chức tới những giải pháp vì cộng đồng mà đội thi hướng tới. Đội hy vọng cuộc thi tiếp tục được triển khai để Bộ Công an có thêm nhiều nguồn nhân lực tin học, công nghệ lõi của cách mạng công nghệ 4.0, hơn nữa hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngoài giải nhất, ban tổ chức trao giải nhì trị giá 100 triệu đồng cho đội CCCD.IO với giải pháp định danh điện tử bằng công nghệ AI. Giải ba 50 triệu đồng thuộc về đội W1.Shark với phương pháp phát hiện website lừa đảo dựa trên học sâu đa phương thức kháng mẫu trốn tránh bảo vệ người dùng cuối. Hai giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng thuộc về Công an tỉnh Than Hóa với giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip trong phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của pháp luật; đội Kino với giải pháp Vehicle Facts - Dữ liệu phương tiện giao thông dành cho người Việt. Các đội còn lại nhận kỷ niệm chương tham gia vòng chung kết Data For Life.