Công an thu hơn 500 miếng vàng, hàng loạt siêu xe trong vụ án Mr Pips

Hà NộiQuá trình khám xét vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, công an đã thu hơn 48 phương tiện, 500 miếng vàng, gần 2 triệu USD, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.

Nam, 32 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng phạm Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và 65 người khác bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 8 bị can còn lại trong vụ án bị cáo buộc Rửa tiền hoặc Trốn thuế hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội có Shark Nguyễn Hòa Bình.

Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ôtô và 7 môtô. Trong đó có nhiều xe của Mr Pips và Mr Hunter như BMW 330i màu xám, BMW X2 màu trắng, Ferrari Roma màu xanh, Lamborghini Urus màu vàng, Lexus LM350 màu đen, Lexus LM350 màu đen, Lexus RX450h màu vàng, Mercedes-AMG GT R màu xanh, Mercedes-Benz AMG G63 màu xanh, Mercedes-Benz GLC 300, Porsche Panamera, Rolls-Royce, Toyota Land Cruiser, Audi Q7...

Tại căn hộ của Nam và bạn gái, công an thu giữ hơn 48 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 67.700 Đôla Singapore, 17.200 tiền Dubai, 10.000 tiền Thổ Nhĩ Kỳ, 30.000 Nhân dân tệ, 66.800 tiền Campuchia, hơn 80 miếng vàng, 280 miếng vàng thần tài loại một chỉ.

Công an cũng thu 33 túi xách của các hãng nổi tiếng như Dior, Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Chanel, Dolce Gabbana, Fendi, Prada Milano, Balenciaga; 28 đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Franck Muller, Omega, Audemars Piguet, Cartier, Genuine Leather; hơn 40 dây chuyền, hơn 10 đôi hoa tai, hơn 10 lắc tay, hơn 10 nhẫn vàng,...

Tại nơi ở của vợ chồng Mr Hunter, cơ quan điều tra thu gần 85.000 USD, 20 tỷ đồng; hơn 53 sổ tiết kiệm tổng gần 160 tỷ đồng; 143 miếng vàng; 9 trái phiếu, 45 sổ đỏ; 9 siêu xe.

Với bố mẹ Mr Pips, sau khi con trai bị bắt đã rút tiền mặt để mua vàng và cho vào valy đi gửi người thân. Khi khám xét, công an đã thu 8 sổ đỏ là các căn hộ, biệt thự, đất; gần 100 tỷ đồng, 500.000 USD; 374 miếng vàng SJC.

Với các bị can, người liên quan khác, khi khám xét cảnh sát cũng tạm giữ nhiều tiền, sổ đỏ, điện thoại. Tổng số tài sản bị thu giữ lên đến hơn 5.315 tỷ đồng.

Số tài sản khủng bị thu giữ. Đồ họa: Phạm Dự

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái và bố tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.

Trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội.

