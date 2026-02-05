Công an Gia Lai thông báo bắt hai kẻ cướp ngân hàng

Sáng mai, Công an tỉnh Gia Lai sẽ họp báo, thông tin việc bắt hai nghi phạm cướp 1,8 tỷ đồng hôm 19/1 của Phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank.

Thông báo được Công an tỉnh Gia Lai công bố tối 5/2.

Hai nghi phạm cướp Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá hôm 19/1. Ảnh: Ngọc Oanh

Vụ cướp xảy ra chiều 19/1, do một nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao chừng 1m65, nói giọng miền Bắc; người còn lại khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m68, nói giọng miền Nam, thực hiện. Chúng chạy xe Exciter, bịt mặt, mặc trang phục và đội mũ bảo hiểm của hãng xe công nghệ Grab, đeo balô... đến phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Khi vào trong, cả hai cầm súng (chưa rõ loại) đe dọa các nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Xe máy của 2 nghi phạm dùng trong vụ cướp ngân hàng, được tìm thấy trong khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú hôm 25/1. Ảnh: Ngọc Oanh

Hơn một tuần trước, cơ quan điều tra treo thưởng, kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Exciter - giống phương tiện 2 tên cướp sử dụng khi gây án, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5 km.

Cách vị trí chôn giấu xe máy khoảng 200 m, công an tiếp tục phát hiện một khu vực có dấu vết bị đốt cháy, nghi là nơi các nghi can tiêu hủy quần áo và tang vật khác.

Nhật Vy - Trần Hóa