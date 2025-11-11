Concert G-DRAGON tạo điểm nhấn mới trong chuỗi đại nhạc hội quốc tế tại Việt Nam

Concert ngày 8,9/11 của G-DRAGON tại Hà Nội đánh dấu bước tiến mới của chuỗi đại nhạc hội 8Wonder, nối dài hành trình đưa các ngôi sao toàn cầu như Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons, J Balvin... về Việt Nam.

Màn pháo hoa trong phần trình diễn của G-DRAGON làm bùng nổ không khí đêm nhạc. Ảnh: 8Wonder

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank do 8Wonder tổ chức tại Ocean City (Hà Nội) khép lại sau hai đêm diễn quy tụ gần 100.000 khán giả từ khắp cả nước và các quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc... Dư âm hai đêm nhạc tiếp tục "dậy sóng" khi mạng xã hội Việt Nam bùng nổ với hàng loạt video, hình ảnh và bình luận tương tác. Các hashtag về G-DRAGON nhanh chóng lọt top xu hướng, trong khi cộng đồng K-pop quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho sự cuồng nhiệt của fan Việt Nam. Không ít fan nước ngoài bày tỏ sự ghen tị với màn pháo hoa mãn nhãn, hiệu ứng sân khấu đẳng cấp quốc tế và sự thân thiện, hết mình của khán giả Việt.

Người hâm mộ chcek-in tại góc chụp ảnh đón thần tượng. Ảnh: Tùng Đinh

Nhiều bài đăng quốc tế còn nhấn mạnh sự chuyên nghiệp, quy củ trong khâu tổ chức, từ hướng dẫn check-in, đổi vòng, kiểm soát an ninh cho đến trải nghiệm âm thanh, ánh sáng đều đạt chuẩn world tour. Fan cũng dành nhiều lời khen về điểm điến, từ ăn ở, mua sắm, giải trí đến đi lại. Không ít người nhận định Hà Nội và Ocean City là điểm dừng chân ấn tượng trong hành trình world tour lần này của "ông hoàng Kpop". Những tín hiệu này cũng cho thấy sức hút và sự trưởng thành của thị trường âm nhạc Việt Nam. Việc 8Wonder mời một biểu tượng K-pop hàng đầu trở lại sân khấu Việt Nam không chỉ khẳng định uy tín và tiềm lực, mà còn thể hiện khả năng tổ chức các sự kiện đạt chuẩn quốc tế.

G-DRAGON phiêu trên sân khấu. Ảnh: 8Wonder

Đồng hành cùng 8Wonder, V-Spirit - công ty thành viên mới thuộc trụ cột Văn hoá của Vingroup, đảm nhiệm vai trò tổ chức, quản lý toàn bộ công tác vận hành kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Sự phối hợp ăn ý giữa hai đơn vị minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Hành trình từ bờ biển Nha Trang đến Thủ đô Hà Nội Ba năm qua, những sân khấu ngoài trời quy mô lớn đã trở thành thương hiệu quen thuộc với người yêu nhạc Việt, trong đó nổi bật là chuỗi đại nhạc hội 8Wonder. Mùa hè 2023, 8Wonder lần đầu tiên mang đại nhạc hội quốc tế đến VinWonders Nha Trang với sân khấu "infinity stage" 10.000 m2 hướng biển, mở màn bằng live show của Charlie Puth. Cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt, sự kiện đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho việc tổ chức đại nhạc hội tại Việt Nam. Charlie Puth là sao quốc tế mở màn sự kiện 8Wonder đầu tiên năm 2023 tại VinWonders Nha Trang. Ảnh: Ngọc Thành Ngay sau đó, phiên bản mùa đông tại Grand World Phú Quốc với Maroon 5 tiếp tục gây tiếng vang khi hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài nước hòa mình vào không gian lễ hội ngoài trời, thưởng thức những bản hit kinh điển và trải nghiệm mô hình du lịch, âm nhạc, nghỉ dưỡng. Tiếp nối thành công, 8Wonder Winter 2024 mang Imagine Dragons đến TP HCM, thu hút gần 20.000 người tham dự trong bữa tiệc âm nhạc ngoài trời kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại và dàn nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, sự kiện "Moments of Wonder" tại Hà Nội quy tụ 50.000 khán giả cùng loạt ngôi sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI... 8Wonder trở thành tâm điểm kết nối âm nhạc - văn hóa - công nghệ, góp phần đưa Việt Nam vươn lên thành điểm đến mới của các đại nhạc hội quốc tế trong khu vực.

Âm nhạc kết hợp chiến lược quảng bá điểm đến Việt Nam Từ khi ra mắt, 8Wonder theo đuổi mô hình "trọn hành trình". Mỗi đại nhạc hội được thiết kế liền mạch với lưu trú tại Vinpearl, vui chơi ở VinWonders, di chuyển bằng VinFast, VinBus, Xanh SM. Cách làm này giúp tối đa hóa tiện ích cho khán giả và gia tăng chi tiêu du lịch tại điểm đến. Mỗi sự kiện đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại. Các concert của 8Wonder thu hút hàng chục nghìn khán giả và kéo theo dòng khách quốc tế đến Nha Trang, Phú Quốc, Hà Nội, TP HCM để khám phá, nghỉ dưỡng, check-in. Nhờ hiệu ứng từ concert, chuỗi dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm... cũng tăng trưởng, góp phần định vị Việt Nam như một "festival city" mới của khu vực.

Người hâm mộ check-in kết hợp nhiều trải nghiệm ăn uống, giải trí khi tới concert tại Ocean City. Ảnh: Tùng Đinh

Đại diện 8Wonder nhận định, những tín hiệu này cho thấy thị trường âm nhạc Việt đã bước sang giai đoạn trưởng thành: sức mua và khả năng chi tiêu của khán giả trong nước tiệm cận các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản. Sự bùng nổ không chỉ nằm ở khả năng bán vé, mà còn ở dòng doanh thu đa ngành tạo nên hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh mỗi sự kiện. Hai đêm diễn của G-DRAGON góp phần khẳng định năng lực tổ chức, nhu cầu giải trí của khán giả Việt, qua đó củng cố vị thế Việt Nam trên bản đồ world tour. 8Wonder và V-Spirit kỳ vọng tiếp tục làm cầu nối giữa nghệ sĩ quốc tế và công chúng trong nước, đồng thời nâng tầm các điểm đến Việt Nam.

Sân khấu ngoài trời kín chỗ trong đêm diễn của G-DRAGON. Ảnh: 8Wonder