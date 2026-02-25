Con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Đỗ Vinh Quang 31 tuổi, con trai ông Đỗ Quang Hiển, nằm trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 25/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách ứng viên HĐND TP Hà Nội có ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập Tập đoàn T&T.

Ông Đỗ Vinh Quang tại Hội nghị gặp mặt các ứng viên của TP Hà Nội chiều 25/2. Ảnh: Hữu Thắng

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết thành phố đã công bố danh sách chính thức các ứng viên sau 3 vòng hiệp thương dân chủ, công khai, minh bạch. Có 54 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, với cơ cấu, chất lượng được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Trong 54 ứng viên đại biểu Quốc hội có 33 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, chiếm 62,3%; 23 nữ, chiếm 43,4%; 7 người dưới 40 tuổi; 15 người tái cử và 4 người ngoài Đảng.

Ứng viên đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Trong 205 ứng viên HĐND TP Hà Nội có 149 người có trình độ sau đại học, chiếm 60,1%; 107 nữ, chiếm 43,1%; 84 người dưới 40 tuổi; 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết hội nghị là diễn đàn cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng chiến lược của Thủ đô, giúp các ứng viên xây dựng nội dung vận động bầu cử sát thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội nhấn mạnh việc xây dựng chương trình hành động - "bản cam kết chính trị" trước cử tri, cần bảo đảm tính thực tiễn, khả thi và thể hiện rõ trách nhiệm. Ứng viên được khuyến nghị tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như giáo dục, y tế, việc làm, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời đặt dấu ấn cá nhân trong khuôn khổ lợi ích chung và mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Ông Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác. Đơn cử: Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines và thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Võ Hải